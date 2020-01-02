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02.01.2020 14:12
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Крымские татары ответили на новогоднее обращение Зеленского

Текст: Семен Тихий (Симферополь)
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В Крыму отреагировали на новогоднее поздравление президента Украины Владимира Зеленского, который обратился к народу на украинском, русском и крымско-татарском языках.

Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал его комичным и предложил Зеленскому наконец "повзрослеть". Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Умеров подчеркнул, что Зеленский, вместо объяснений, почему в стране происходит бардак, решил отвлечь внимание украинцев Крымом и воспользовался крымскими татарами как поводом.

- В заключение он говорит, что мы все украинцы, - говорит Умеров. - Не могу согласиться с президентом Зеленским. Мы - частичка многонациональной России, и у нас все было хорошо в 2019-м и еще лучше будет в 2020 году. Лучший подарок, который Украина может сделать нам, крымчанам, в 2020 году, - это повзрослеть и признать наш выбор, выбор в пользу родного дома - России.

Также Умеров добавил, что слова на крымскотатарском Зеленскому стоило сказать участникам запрещенной в РФ организации "Меджлис крымскотатарского народа".

Ранее, в новогоднюю ночь, Зеленский обратился к народу с предложением объединиться: "ватники", "малороссы" и "бандеровцы", по его словам, должны сделать это ради благополучия Украины.

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