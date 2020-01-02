В Астрахани загорелся многоквартирный жилой дом-памятник

В Астрахани в многоквартирном жилом доме на улице Советской вспыхнул пожар.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя городского "Аварийно-спасательного центра" Виктора Рожкова, старое двухэтажное здание с мансардным этажом является памятником архитектуры и имеет деревянные перекрытия. Сейчас устанавливается точное количество жильцов этого дома. Также сообщается, что пока не известна судьба двух человек.

Жильцы загоревшегося дома находятся в администрации Кировского района, им предоставлен горячий чай.

"С теми жильцами, которые пока не могут самостоятельно решить проблему с жильем, администрация города проводит мероприятия по размещению их в жилом маневренном фонде", - рассказал Виктор Рожков.

Причину пожара устанавливают специалисты. Также ведется разбор завалов и проливка.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, огонь охватил 800 квадратных метров. Из горящего дома спасатели эвакуировали восемь человек, находившихся в здании. Для ликвидации пожара привлекалось 20 единиц техники. По предварительной информации пострадавших в результате пожара не было. При этом сейчас спасатели устанавливают местонахождение двух человек, которые числятся жильцами загоревшегося дома.