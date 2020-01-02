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02.01.2020 17:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Три человека погибли в ДТП на трассе в Курганской области

Текст: Светлана Добрынина
Фото: пресс-служба МЧС по Курганской области Фото: пресс-служба МЧС по Курганской области
Фото: пресс-служба МЧС по Курганской области

На участке федеральной трассы "Иртыш" в Курганской области произошло столкновение двух легковушек. В результате ДТП погибли три человека, еще шестеро пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД РФ.

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По данным регионального МЧС, авария произошла в 14:15 по местному времени на 185 километре трассы Р-254. Столкнулись иномарки Toyota RAV4 и Ford Focus. По предварительной информации правоохранителей, Ford выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой под управлением водителя 1992 года рождения. В ведомстве отмечают, что выезд на "встречку" на данном участке трассы был разрешен.

В результате столкновения погибли три пассажира Toyota. Еще шесть человек пострадали. Среди них четыре человека, которые находились в момент аварии в салоне Ford. Как отметили в МЧС, пострадавших из салона Toyota RAV4 деблокировали спасатели. Пострадавшие получили различные повреждения, среди них двое детей.

Сейчас на месте ЧП работают правоохранители. Устанавливаются причины аварии. Для ликвидаций последствий привлекались семь человек и две единицы спецтехники. Движение по трассе не перекрывалось.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область

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