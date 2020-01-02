В Челябинской области четыре человека погибли в ДТП на трассе

В Агаповском районе Челябинской области произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате ДТП погибли четыре человека, еще четверо пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МВД.

Как уточнили в пресс-службе областного МЧС, авария произошла в 16:20 по местному времени на 177 километре дороги Южноуральск - Магнитогорск. По предварительным данным полиции, ВАЗ-2107 и Hyundai столкнулись "лоб в лоб". В результате ДТП погибли четверо пассажиров "семерки".

Еще четыре человека, ехавшие в салоне иномарки, получили различные травмы. Среди них двое детей 2010 и 2013 годов рождения. Все они госпитализированы в больницу Магнитогорска. По информации полиции, угрозы их жизни нет.

Для ликвидации последствий ЧП привлекались девять человек и три единицы спецтехники.