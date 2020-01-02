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02.01.2020 19:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Челябинской области четыре человека погибли в ДТП на трассе

Текст: Светлана Добрынина
Фото: пресс-служба МЧС по Челябинской области Фото: пресс-служба МЧС по Челябинской области
Фото: пресс-служба МЧС по Челябинской области

В Агаповском районе Челябинской области произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате ДТП погибли четыре человека, еще четверо пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МВД.

В Кузбассе четыре человека погибли в лобовом ДТП с грузовиком

Как уточнили в пресс-службе областного МЧС, авария произошла в 16:20 по местному времени на 177 километре дороги Южноуральск - Магнитогорск. По предварительным данным полиции, ВАЗ-2107 и Hyundai столкнулись "лоб в лоб". В результате ДТП погибли четверо пассажиров "семерки".

Еще четыре человека, ехавшие в салоне иномарки, получили различные травмы. Среди них двое детей 2010 и 2013 годов рождения. Все они госпитализированы в больницу Магнитогорска. По информации полиции, угрозы их жизни нет.

Для ликвидации последствий ЧП привлекались девять человек и три единицы спецтехники.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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