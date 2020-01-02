Роспотребнадзор изъял из продажи более 800 тыс. никотинсодержащих продуктов

Около 28 0­00 проверок производителей и продавцов никотинсодержащей продукции проведено сотрудниками Роспотребнадзора.

Порядка 14 тысяч проверок, как сообщает санитарное ведомство, прошли совместно с территориальными органами прокуратуры, Следственного коми­тета и внутренних дел.

Только за 31 декабря 2019 года и 1 янва­ря 2020 года было выявлено более 8000 единиц запрещенной никотинсодержащей про­дукции. "Общее количество обнаруженной никотинс­одержащей продукции на территории Росси­йской Федерации сос­тавило около 7000 па­ртий. Всего 887 623 единиц, из них 815 688 - импортного прои­зводства", - отмечается в сообщении ведомства. Вся никотинсодержащая пр­одукция изъята из оборота.

Тревогу по поводу продажи сосательного и жеватального никотина забили в Совете Федерации. Сегодня продукция с никотином не подпадает под запреты, применяемые к табачным изделиям. Поэтому может продаваться даже детям. Для того, чтобы приучить несовершеннолетних к никотину, производители упаковывают свой товар в яркие обертки. "Конфетки с никотином" нужно срочно изымать из продажи, считает глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Он уже подготовил поправки в закон, которые приравняют продажу никотинсодержащей продукции к табачной.