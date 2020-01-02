Роспотребнадзор изъял из продажи более 800 тыс. никотинсодержащих продуктов

Порядка 14 тысяч проверок, как сообщает санитарное ведомство, прошли совместно с территориальными органами прокуратуры, Следственного комитета и внутренних дел.
Только за 31 декабря 2019 года и 1 января 2020 года было выявлено более 8000 единиц запрещенной никотинсодержащей продукции. "Общее количество обнаруженной никотинсодержащей продукции на территории Российской Федерации составило около 7000 партий. Всего 887 623 единиц, из них 815 688 - импортного производства", - отмечается в сообщении ведомства. Вся никотинсодержащая продукция изъята из оборота.
Тревогу по поводу продажи сосательного и жеватального никотина забили в Совете Федерации. Сегодня продукция с никотином не подпадает под запреты, применяемые к табачным изделиям. Поэтому может продаваться даже детям. Для того, чтобы приучить несовершеннолетних к никотину, производители упаковывают свой товар в яркие обертки. "Конфетки с никотином" нужно срочно изымать из продажи, считает глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Он уже подготовил поправки в закон, которые приравняют продажу никотинсодержащей продукции к табачной.