Россия обыграла Швейцарию в четвертьфинале молодежного ЧМ по хоккею

Сборная России вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Чехии. В 1/4 финала команда Валерия Брагина обыграла Швейцарию - 3:1.

То, что швейцарцы - непростой соперник, все убедились уже на стадии группового этапа. Хоккеисты Тьерри Патерлини потерпели лишь одно поражение и одержали три победы. Причем повержены были действующие чемпионы мира финны (5:2). Так что ни о какой недооценке оппонента со стороны россиян не могло быть и речи.

В первом периоде преимуществом владела команда Брагина. Наши перебросали швейцарцев по броскам (10:3), да и в целом выглядели активнее. Впрочем, отличиться в стартовые 20 минут ни одной из сборных не удалось.

Начало второго периода получилось ударным. Уже на 22-й минуте россияне воспользовались численным превосходством и открыли счет: шайбу забросил Дмитрий Воронков. Радовались наши, к сожалению, недолго. На 28-й минуте Гаэтан Жобен сравнял счет. На это команда Брагина ответила двумя голами - Александра Хованова и все того же Воронкова. 3:1 к началу третьего периода.

В заключительном периоде команды создали несколько моментов, но так и не забили. Россия стала первым полуфиналистом чемпионата мира. В остальных четвертьфиналах сегодня сыграют: Канада - Словакия, США - Финляндия и Швеция - Чехия. Добавим, что матчи 1/2 финала пройдут в субботу.