Россия открыла счет в матче со Швейцарией на молодежном ЧМ по хоккею

Сборная России повела в счете в начале второго периода четвертьфинального матча молодежного чемпионата мира против Швейцарии.

Наша команда воспользовалась численным большинством. На 22-й минуте Григорий Денисенко исполнил кистевой наброс на синей линии, шайба отлетела от голкипера на пятак, а Дмитрий Воронков без особых проблем добил в ворота.

Отметим, что спустя пару минут после гола Воронкова уже швейцарцы получили численное превосходство, но реализовать его не сумели. Однако уже в равных составах соперник все же отличился: шайбу забросил Гаэтан Жобен - 1:1.