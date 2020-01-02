Молодёжный чемпионат мира по хоккею продолжается серией плей-офф. В первом четвертьфинале сборная России встретится со швейцарцами.

Пока наша команда выступает неровно - за поражениями следуют победы. Сначала россияне проиграли хозяевам турнира - чехам, потом был резонансный блестящий разгром канадцев, затем - тяжелейшая игра с американцами, в которой подопечные Валерия Брагина уступили со счётом 1:3. Последнюю встречу в групповом турнире наши провели с немцами - и снова выиграли с крупным счётом.

Юношеская команда Швейцарии проводит очень неплохой турнир: три победы в четырёх играх. Биты были казахстанцы, словаки и финны, а единственную пока на этом чемпионате неудачу игроки Тьерри Патерлини потерпели в матче со шведами.

На кону - полуфинал, зарезервированное место в четвёрке лучших и матч за медали. Так что есть за что побороться. Начало - в 14:30 мск.