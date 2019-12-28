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28.12.2019 23:41
Рубрика: Спорт

Россия разгромила Канаду на молодежном чемпионате мира по хоккею

Текст: Максим Домчев
Сборная России по хоккею во втором матче на молодежном чемпионате мира уверенно переиграла команду Канады - 6:0.
Фото: Крис Бэрри / РИА Новости Фото: Крис Бэрри / РИА Новости
Фото: Крис Бэрри / РИА Новости

Стартовый матч на турнире с чехами у команды, возглавляемой Валерием Брагиным, откровенно не получился. Команда не реализовала свои моменты, заработала массу ненужных удалений, да к тому же не выручил вратарь Ярослав Аскаров. А главное - сборная играла слишком нервно и ошибки стали следствием именно этого.

Фото: РИА Новости
Подколзин: У Брагина к каждому игроку свой подход

Тренерский штаб во время выходного внес коррективы в действия команды, а Брагин наверняка провел общение с хоккеистами, чтобы они действовали более раскрепощено.

В итоге место в воротах в матче против извечных соперников - канадцев - занял Амир Мифтахов. Честно говоря, некоторые опасения накануне встречи были, однако уже в первом периоде дружина Брагина заставила про них забыть.

Сборная России играла в своей манере и уже на второй минуте встречи выступающий за океаном Александр Хованов нанес первую пробоину в палубе канадского корабля. Еще до перерыва Павел Дорофеев и Никита Ртищев еще дважды огорчили соперников.

Фото: РИА Новости
Брагин: Перед сборной России всегда ставятся только самые высокие задачи

Любопытно, что игроки сборной России доказали, что учли ошибки стартового матча. Первое удаление они заработали в самом конце стартового периода, а в дальнейшем действовали так же четко.

Второй период играли активнее канадцы. Они больше бросали по воротам, а забивали наши. Никита Александров, Егор Соколов и капитан команды Григорий Денисенко тремя голами погрузили поклонников сборной Канады в грусть.

В итоге матч так и завершился - 6:0. Более чем убедительная победа команды Брагина.

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