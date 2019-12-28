Россия разгромила Канаду на молодежном чемпионате мира по хоккею

Стартовый матч на турнире с чехами у команды, возглавляемой Валерием Брагиным, откровенно не получился. Команда не реализовала свои моменты, заработала массу ненужных удалений, да к тому же не выручил вратарь Ярослав Аскаров. А главное - сборная играла слишком нервно и ошибки стали следствием именно этого.

Тренерский штаб во время выходного внес коррективы в действия команды, а Брагин наверняка провел общение с хоккеистами, чтобы они действовали более раскрепощено.

В итоге место в воротах в матче против извечных соперников - канадцев - занял Амир Мифтахов. Честно говоря, некоторые опасения накануне встречи были, однако уже в первом периоде дружина Брагина заставила про них забыть.

Сборная России играла в своей манере и уже на второй минуте встречи выступающий за океаном Александр Хованов нанес первую пробоину в палубе канадского корабля. Еще до перерыва Павел Дорофеев и Никита Ртищев еще дважды огорчили соперников.

Любопытно, что игроки сборной России доказали, что учли ошибки стартового матча. Первое удаление они заработали в самом конце стартового периода, а в дальнейшем действовали так же четко.

Второй период играли активнее канадцы. Они больше бросали по воротам, а забивали наши. Никита Александров, Егор Соколов и капитан команды Григорий Денисенко тремя голами погрузили поклонников сборной Канады в грусть.

В итоге матч так и завершился - 6:0. Более чем убедительная победа команды Брагина.