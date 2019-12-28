Сборная России сыграет с Канадой на МЧМ по хоккею

В субботу на чемпионате мира по хоккею среди молодежных сборных сойдутся непримиримые соперники - Россия и Канада.

Матч между этими командами пройдет в Остраве и начнется в 21:00 по московскому времени. В стартовом поединке российская команда уступила хозяевам турнира чехам - 3:4. В той игре подопечные Валерия Брагина сами создали себе немало проблем, главной из которых стала недисциплинированная игра. Из-за большого количества удалений игра российской команды не получилась целостной, была разбита на эпизоды.

В добавок ко всему не слишком успешно сыграл вратарь Ярослав Аскаров, который не сумел выручить в ряде эпизодов. Безусловно, назвать именно его главным виновником неудачи нельзя. Юный голкипер заметно нервничал, однако партнеры не смогли забить больше соперника. Хотя в стартовом отрезке встречи волновался не только один вратарь - два гола чехов тому подтверждение.

После матча Валерий Брагин признался, что моментов у его команды было много, и если бы реализация была лучше, то и результат был бы другой. Перед второй игрой турнира тренерскому штабу предстоит определить, кто же займет пост номер один. Скорее всего, это будет Амир Мифтахов.

О ходе подготовки к матчу с канадцами накануне рассказал тренер сборной России Игорь Ларионов.

"Сегодня проведем детальный обзор первого матча Канады. В целом, мы должны смотреть, как мы играем, а не как они. Не хочется быть вторым номером и ставить соперника выше, чем наш русский хоккей. Мы имеем арсенал в атаке, который должны реализовать. Должны выйти уверенными, несмотря на фамилии соперников. По таланту и мастерству мы не уступаем. Наши ребята могут быть гораздо сильнее в коллективной игре. Нам нужно быстрее двигать шайбу, то же самое при игре в большинстве. Важно иметь холодную голову, горячее сердце и, конечно, мягкие руки. Если будут удаления, мы должны наказывать соперника", - сказал он пресс-службе ФХР.

Нападающий Александр Хованов уверен, что играть его команде будет куда проще, если не будет ненужных удалений.

"В первую очередь, нам нужно исключить глупые удаления. Плюс игра у чужих ворот: нужно побольше агрессии, больше бросать. У нас есть крупные ребята, которые могут закрыть голкипера. От матча с Канадой ждем хорошей игры. Знаем, что они сто процентов начнут агрессивно играть. Нужно стараться показывать свой хоккей. Конечно, Россия - Канада всегда сложный матч, но интересный для болельщиков и игроков. У нас впереди две важные игры. Нужно сплотить коллектив за эти матчи", - заключил Хованов.

Канадцы на старте турнира обыграли соседей из ЧША - 6:4. У канадцев также есть проблемы в обороне, но данная проблема свойственна игрокам в этом возрасте. В целом же по именам игре сборная Канады точно не сильнее дружины Брагина.