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29.12.2019 20:37
Рубрика: Спорт

США - Россия. Онлайн-трансляция матча молодежного ЧМ по хоккею

Текст: Дмитрий Сосновский

Наша хоккейная молодёжка накануне разгромила канадцев со счётом 6:0 на чемпионате мира среди игроков младше 20 лет, который проходит в Чехии.

Фото: Крис Бэрри / РИА Новости
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Страсти кипели и после финальной сирены - капитан проигравшей команды не снял шлем во время исполнения гимна победителя, а россияне в ответ на это отказались пожать ему руку.

Сегодняшним вечером подопечные Валерия Брагина встретятся с другим принципиальным соперником - сборной США.

И у российской команды, и у американцев - по одному поражению и одной победе: наши уступили хозяевам турнира - чехам, а американцы - те же канадцам, при этом переиграв сборную Германии.

Начало игры - в 21:00 мск.

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