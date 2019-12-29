Наша хоккейная молодёжка накануне разгромила канадцев со счётом 6:0 на чемпионате мира среди игроков младше 20 лет, который проходит в Чехии.

Страсти кипели и после финальной сирены - капитан проигравшей команды не снял шлем во время исполнения гимна победителя, а россияне в ответ на это отказались пожать ему руку.

Сегодняшним вечером подопечные Валерия Брагина встретятся с другим принципиальным соперником - сборной США.

И у российской команды, и у американцев - по одному поражению и одной победе: наши уступили хозяевам турнира - чехам, а американцы - те же канадцам, при этом переиграв сборную Германии.

Начало игры - в 21:00 мск.