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29.12.2019 08:45
Рубрика: Спорт

Хоккеисты РФ отказались пожимать руку капитану канадцев на молодежном ЧМ

Текст: Максим Домчев
Матч молодежного чемпионата мира по хоккею между сборными России и Канады (6:0) завершился скандалом. Капитан канадцев не снял шлем во время исполнения гимна России, в ответ на это российские хоккеисты отказались пожимать ему руку. В итоге канадской стороне пришлось извиняться.
Фото: Эндрю Чан/ТАСС Фото: Эндрю Чан/ТАСС
Фото: Эндрю Чан/ТАСС

Капитан сборной Канады Барретт Хейтон после окончания матча против сборной России на молодежном чемпионате мира, в котором его команда потерпела самое крупное поражение в истории со счетом 0:6, забыл снять шлем во время исполнения гимна РФ. Хоккеисты российской команды этот факт заметили и после матча проигнорировали рукопожатие с Хейтоном.

Фото: Крис Бэрри / РИА Новости
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В итоге канадской стороне и Хейтону пришлось срочно извиняться за эту неприятную ситуацию.

"Приношу извинения российской команде и ее болельщикам за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России, - цитирует Хейтона ТАСС. - Как лидер этой команды я пытался проанализировать прошедший матч и понять, что нам нужно изменить в своей игре. Поэтому во время гимна я был потерян. Россияне провели великолепную игру, и моя ошибка не должна умалять их заслуг".

Принесла извинения и Федерация хоккея Канады. В специальном заявлении отмечается, что федерация и хоккеисты относятся с уважением к ФХР, ее игрокам, тренерам и болельщикам.

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