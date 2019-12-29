Хоккеисты РФ отказались пожимать руку капитану канадцев на молодежном ЧМ

Капитан сборной Канады Барретт Хейтон после окончания матча против сборной России на молодежном чемпионате мира, в котором его команда потерпела самое крупное поражение в истории со счетом 0:6, забыл снять шлем во время исполнения гимна РФ. Хоккеисты российской команды этот факт заметили и после матча проигнорировали рукопожатие с Хейтоном.

В итоге канадской стороне и Хейтону пришлось срочно извиняться за эту неприятную ситуацию.

"Приношу извинения российской команде и ее болельщикам за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России, - цитирует Хейтона ТАСС. - Как лидер этой команды я пытался проанализировать прошедший матч и понять, что нам нужно изменить в своей игре. Поэтому во время гимна я был потерян. Россияне провели великолепную игру, и моя ошибка не должна умалять их заслуг".

Принесла извинения и Федерация хоккея Канады. В специальном заявлении отмечается, что федерация и хоккеисты относятся с уважением к ФХР, ее игрокам, тренерам и болельщикам.