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31.12.2019 07:48
Рубрика: Спорт

Россия - Германия. Онлайн-трансляция матча молодежного ЧМ по хоккею

Текст: Елена Казьмина

В предновогодний вечер сборная России по хоккею сыграет с Германией в матче молодежного чемпионата мира-2020. Встреча пройдет на льду "Остравар-Арены" в Чехии.

К заключительной игре группового этапа МЧМ россияне подходят с одной победой и двумя поражениями. После разгрома канадской сборной со счетом 6:0 подопечные Валерия Брагина стали главными претендентами на победу в чемпионате.

Фото: Денис Тырин/ТАСС
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Но после оглушительного успеха последовал проигрыш от американской "молодежки" - 1:3. Россияне осложнили себе борьбу за выход в плей-офф, и сегодня им нужна будет только победа, чтобы не опуститься на последнее место.

Сборная Германии начала МЧМ тоже неудачно, уступив американцам 3:6. Затем немцы обыграли чехов со счетом 4:3. Отметим, что россияне в стартовом матче как раз проиграли сборной Чехии, так что недооценивать молодых немцев точно не стоит.

Что касается истории противостояний, то молодежные сборные России и Германии в последний раз пересекались на МЧМ-2013. Тогда наши хоккеисты одержали уверенную победу со счетом 7:0. И сегодня большинство экспертов склоняются к тому, что команда Брагина порадует своих болельщиков в последний день старого года.

Матч МЧМ Россия - Германия начнется 31 декабря в 17:00 по московскому времени.

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