Россия встретится со швейцарцами в 1/4 финала МЧМ по хоккею

Сегодня в 14:30 по московскому времени молодежная сборная России поборется за выход в полуфинал первенства планеты со Швейцарией.

Крепкие швейцарцы

В прошлом году швейцарцы преподнесли небольшой сюрприз, впервые с 2010 года пробившись в 1/2 финала МЧМ. По пути они достаточно неожиданно переиграли шведов. Что касается нынешнего розыгрыша турнира, то в нем команда Тьерри Патерлини стала второй в группе, одержав три победы и потерпев одно поражение (от Швеции). Что важно - в последнем туре швейцарцы сенсационно одолели действующих чемпионов мира финнов со счетом 5:2. Как видно, соперник россиян - крепкий орешек.

"Мы уже были в такой ситуации, когда выбили в прошлом году шведов. Мы снова хотим ощутить те эмоции", - отметил главный тренер швейцарцев Патерлини. "Дело не в шансах. Если ребята проведут свою лучшую игру, то у нас будет шанс победить".

Наша сборная финишировала третьей в группе. Команда Валерия Брагина уступила Чехии (3:4) и США (1:3), а также одержала две крупные победы - над канадцами (6:0) и в заключительном туре группового этапа над Германией (6:1).

"Мы спокойно вышли на матч с немцами. После встречи с США провели короткое собрание, объяснили, что все только начинается. Сегодняшний поединок (против Германии) прошел в режиме плей-офф", - подчеркнул Брагин.

Статистика

Пути сборных России и Швейцарии на молодежных чемпионатах мира пересекались 17 раз. Явное преимущество у наших хоккеистов - 14 побед при двух ничьих и всего одно поражение. Единственный раз россияне проиграли швейцарцам в четвертьфинале турнира в 2010 году.

Что интересно - в предыдущем розыгрыше первенства планеты Россия и Швейцария провели два матча: один на групповом этапе, а также за третье место. Оба раза сильнее были россияне, побеждавшие соперника с одинаковым счетом 5:2.

Букмекеры

Эксперты считают российскую сборную явным фаворитом предстоящей встречи. Ведущие букмекерские конторы мира принимают ставки на победу команды Брагина в основное время (без учета овертайма и буллитов) с расчетом 1 к 1,16. На триумф Швейцарию же коэффициент огромный - 1 к 11,25.

Где будем смотреть

2 января, четверг

Матч ТВ

14.30 Сборная России - Сборная Швейцарии. Прямая трансляция из Чехии.