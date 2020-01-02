Собянин: "Путешествие в Рождество" посетили 15 миллионов человек

Московский фестиваль "Путешествие в Рождество" за праздники уже посетили 15 миллионов человек. "Это - рекорд", - заявил журналистам мэр Сергей Собянин.

Глава города также отметил, что, несмотря на выходные, строительный и коммунальный комплекс города работает в обычном режиме. На улицу вышла снегоуборочная техника, продолжается строительство метро. При этом праздничные мероприятия - в разгаре.

Напомним, что в Москве новогоднюю ночь в парках и на улицах встретили 2,7 миллиона человек.

По данным МВД, серьезных нарушений порядка не было.