Состоялся премьерный телепоказ фильма по Жванецкому "Одесский пароход"

Все видели: первого января от телеканала "Россия 1" отчалил "Одесский пароход". Поди не посмотри. Зрителям был обещан Урсуляк, который сделал "Ликвидацию" - а это сериал, который - скажем смело - смотреть и пересматривать не устанут никогда. У режиссера были и другие сериалы - но рядом с "Ликвидацией" их, как говорится, не стояло.

Короче говоря, на имя режиссера Сергея Урсуляка нельзя не клюнуть. Клюнули. Смотрели. Ну а что еще смотреть?

Прелюдия о новогодних шоу

"Одесский пароход" чуть позже - а пока попытаемся вспомнить, что в эти первые дни 2020 телезрителям таки было посмотреть?

Ну, вздрогнем. Первый тост пошел.

Натужный комедийный "клаб"? Ургант с приклеенной улыбкой, давно уж ставший юным Петросяном? Какие-то еще смешилки? КВН - о нем, как говорится, или - или. Лучше - ничего. Смешат со страшной силой - но юмористические передачи на всех каналах давно уж перестали быть смешными. Как ни посмотришь, у актеров не глаза, а счетчики: моргнут - будто банкноты перелистывают.

Дальше идут все новогодние "телеогоньки" - но их снимают под копирку. Там принято изображать, будто бы все немного подшофе, немного обезумели от страсти и хотят скорей под елочкой скакать. Уже не принято давно хотя бы имитировать экстаз - на всех каналах исполняют номер ритуально, пестренько и выпукло. Лица сливаются - кругом одни сплошные губы Лободы.

Что дальше? Дальше безостановочные и спасительные телемарафоны советского бессмертного кино. Конечно, слава богу. Но невозможно - когда на всех каналах сразу, одновременно и поврозь, а то попеременно одно и то же. Десятками "Иронии судьбы", "Кавказские пленницы", "Иваны Васильевичи". И так далее. Может, ввести какую-то админ-ответственность для тех, кто попросту халтурит на советских фильмах, затирает, замусоливает, обесценивает классику безумными безостановочными повторами?

Что еще?

Пожалуй, ничего. Вот в новостях безостановочно сюжеты - новогодние люди выходят из кинозалов, им вопрос: ну как кино? А им сказать-то нечего. То есть, они в восторге. Беспрерывно повторяют: вау! незабываемо! спецэффекты на уровне мировых стандартов! это настоящий виртуальный аттракцион! аж прямо - вау! Грешить не буду - новое кино и сериалы тоже по всем телеканалам. Все они пишутся одним и тем же сценаристом. Языком кургузым. Играть там нечего, артисты (если они, конечно же, артисты) маются - и это утверждение железное, оно относится к любому "новому кино". Возможно, дело идет к тому, чтобы вернуть немой кинематограф - уже в формате десять D.

Кто перед Новым годом видел "Тайны следствия" и "Тест на беременность" - ударнейшие сериалы ударнейших каналов - тот не мог не испытать к их героиням сострадания. И черноокой Анне Ковальчук, и тоненькой Светлане Ивановой - а головокружительные ведь актрисы! - пришлось вымучивать совсем уж невесть что. Там изможденный режиссер со сценаристом от серии к серии все меньше понимали, что им делать, куда им сунуть героинь, которым предлагается одно и тоже: наборы поз и мимики, иссякшие запасы фраз.

На Новый год обычно хорошо идут перемещения в пространстве и во времени со всевозможными богатырями. Если бы рядом не стояли старые проверенные сказки без спецэффектов. Новые сюжеты приходят из онлайн-игры. В сравнении со старыми - тут жизнь не жизнь, герои не герои - сплошные слепки с виртуальных бутербродов, которые пережевали авторы.

Но это все не новость, люди смотрят, деньги капают, в рекламных роликах все персонажи - идиоты, у которых все проблемы бытия стекаются к пищеварению. Такими видят зрителей рекламодатели и телеканалы. В чем их упрекнуть - а рейтинги! а зрительские доли! Они, как говорится, во всемирном тренде. Все катятся туда - и мы не хуже. Даже лучше - догоним наконец и перегоним.

Вы думаете, это я брюзжу? Наверное. Но это вы не видели соцсети, в которых бурно обсуждают чепуху и мелют чушь. На Новый год - особенно активно. Глубокомысленно! В соцсети каждый, как Раскольников, уверен: он, конечно же, не "тварь дрожащая" - а "право имеет". Свобода словоблудия в Сети гораздо эффективнее слабительных, которые так любят рекламировать телеканалы.

На самом деле этот Новый год на телеэкранах - конечно же, ничуть не хуже прошлых. Будем считать, что это тост.

А между первой и второй - ну, понимаете.

Что было интересного

Скажем сразу, что сидеть на Новый год у телевизора и думать об увиденном всерьез, - не самый очевидный признак "дум высокого стремленья". Есть в жизни кое-что поинтересней.

Но если уж пришлось - деваться некуда. Не претендуя на охват и объективность, - что мне запомнилось и зацепило.

На фоне целлюлозных шоу всех телеканалов уже второй год выигрывает "Квартирник у Евгения Маргулиса" на НТВ. Я не о "цифрах", не о "рейтингах" - о здравом смысле и присутствии вкуса. Сюда нечасто забредают завсегдатаи других каналов, певцы не так сладкоголосы, - но выходит все достойно и душевно. Здесь - тепло.

Герои конкурса "Большая опера" на "Культуре", конечно, привлекательны. Но это кому как, мне интереснее сам конкурс - новогоднее шоу, кажется, слилось в какой-то общей межканальной сладости.

Но были встречи познавательные. Где-то в пучине кабельных каналов попалось итальянское кино: "Туз" с Адриано Челентано. Фильм 1981 года. Любопытнее всего было увидеть: вот откуда передран сюжет "оскароносного" фильма "Привидение" с Деми Мур и Патриком Суэйзи (1991 года). Каюсь, не видел раньше: Челентано тут играет мужа-картежника, которого убили, но он является жене - устраивает счастье и подыскивает мужа. Она его видит, пока не полюбит другого. Голливудское "Привидение" расчетливее и сентиментальней - но бог с ним, я за Челентано.

Переключаю на другой канал - ага. Вот в старом детском фильме 1959 года режиссеров Сахарова и Шенгелая обнаружились - еще одно открытие - прабабушки еще одних оскароносных американских "Иствикских ведьм". Фильм Джорджа Миллера был снят в 1987 году по роману Джона Апдайка (написанному за три года до кино), а где идею почерпнул Апдайк - еще вопрос. По крайней мере нам не помешает знать, что за много лет до роковых красавиц Шер, Сьюзен Сарандон и Мишель Пфайффер - в пятидесятых трех ведьм (Бумажную, Черную и Продажную души) сыграли ничуть не менее очаровательные наши актрисы Клара Лучко, Зинаида Нарышкина и Вера Алтайская.

И уж совсем не удивительно - смотрел опять любимую "Дубравку" ("главные" каналы эти чудные детские фильмы, увы, давно забыли). Фильм Радомира Василевского снят в 1967 году (по повести Радия Погодина). Фильм Джо Райта, получивший своих "Оскаров" в 2007-м, был снят по роману Йена Макьюена (2001 года). Поразительно, но юная героиня в "Искуплении" даже внешне похожа на Лину Бракните, сыгравшую в милой советской семейно-детской мелодраме. Не говоря о множестве пересечений, до мелочей, запрятанных Макьюэном в романе.

К чему все это - а к тому, что пути сценаристов неисповедимы, и часто к "Оскарам" ведут сюжеты, книги или фильмы, которые мы и сами помнить не умеем. А если вспомним - сделаем такой "ремикс", что на ночь глядя лучше не смотреть.

Но что поделаешь - когда исчезли сценаристы. И этому ведь просто научить нельзя. Ведь настоящий сценарист всегда - это язык, мировоззрение и опыт жизни.

Понятно, это повод перейти к завершающему третьему тосту.

Ну, за "Одесский пароход"

Чем выделился фильм Урсуляка "Одесский парход"?

Наткнулся на какие-то дискуссии - спаси нас, Господи. Там пишут: "Все герои - идиоты!". "Это безобразие на чистой воде". Ну, такие вот чистой воды благоглупости. Им было не смешно - а мне смешно. Я слышал текст! Я увидал - так вот они какие - больших артистов, которым, кажется, за много лет впервые выпало сыграть пусть даже малость - но сыграть! То есть, им было что играть. Характеры и образы, и обстоятельства. В начале фильма строгое предупреждение: "демонстрируются сцены табакокурения, употребления алкоголя и Михаил Ефремов". То есть, не шутки - все по гамбургскому счету. На одесский лад.

Тут не Шекспир - но тут шампанское, шипит, играет, пузырится. Хотя - кто знает, может, и Шекспир. Не будем мелочиться.

Кому-то хочется искать в лоскутном одеяле фильма какие-то неловкие заплатки - а мне не хочется, и все.

Итак, Ирина Муравьева торговала семечками - и дороже всех, по пять копеек. Так у нее и семечка крупнее. Секунды три - а сколько в этом взгляде.

Маковецкий-капитан звонит по внутренней связи судовому врачу - Золотовицкому. "Медпункт? Капитан говорит". - "Не пугайте". - "Я не пугаю, я начинаю разговор". - "Вот это другой тон. А то вы так с угрозой, мол, я капитан, а вы дерьмо".

И ведь с этим не поспоришь. Пусть этот "корабль дураков" не поплывет, кто бы ни взялся за штурвал - сам капитан или его мужеподобная буфетчица. Движение ничто, а карнавал - все.

Стюардесса Марина Александрова летит - прическа набок, ножки (ножки хороши!) кверху, - самолет сажают, навалившись на штурвал всем коллективом.

Сергея Гармаша с его похоронным оркестром отправляют к Сигизмунду Лазаревичу и его сестре (которая из Кишинева) ко дню рождения.

Михаил Ефремов с Александром Яценко в кутузке за решеткой - вспоминают, для чего они вчера в музее пытались лечь на царскую кровать, как говорили по-немецки так, что все их поняли, зачем уволились и развелись, попутно оторвав коляску от милицейского мотоцикла.

Нина Усатова пугает внука бабой Ягой - звонит случайно спящему Тимофею Трибунцеву, тот обещает внуку что-то настолько непедагогичное, что внук становится как шелковый.

Все это быстро, как в калейдоскопе. Разные узоры из одних и тех же камешков.

Пускепалис позвонил сестре-Хаматовой: та ничего не слышит и не понимает. Муж ее Машков над сыном с арифметикой - от яблок перешел к моркови: "У тебя было две морковки, сукин ты сын. Я отнял... Дай! Дай! Идиот. Это арифметика. Я отнял у тебя одну и сожрал..." - "Гриша, она немытая!" - "Ничего. Пусть он видит. Я сожрал с землей одну морковку. Сколько у тебя осталось?"

Не будет яблок и моркови - останется абстрактное мышление. Но на балкон напротив выплывет Пореченков: он играет бицепсом и пританцовывает под Полада Бюльбюль оглы - "Ты мне вчера сказала, что позвонишь сегодня" - посылая чувственные взгляды Чулпан Хаматовой - она танцует на своем балконе прямо в халате нараспашку. Тут появился муж Машков.

Хаматова еще на съемках признавалась, что любит всех - режиссера Урсуляка, писателя Жванецкого и коллег по "Одесскому пароходу": "На съемках я пыталась запомнить каждую минуту, каждую секунду пребывания, потому что такого счастья актерского дожидаешься нечасто. Меня переполняет радость. Честно говоря, тексты Михаила Михайловича так написаны, что их хочется играть. Это написано, как сцена".

О чем и речь.

Еще одно признание не менее значительно - Владимир Машков открыл еще один секрет "Одесского парохода": "Это кино делается с любовью. Людьми, которые не только любят кино, не только любят Михаила Михайловича, но и любят свою большую страну. Даже если сейчас идет разговор о той стране, которой больше нет. Но мы все так или иначе родом оттуда".

Конечно, звезд в одном этом кино настолько много - кажется, что так давно уж не бывает. И звезды не какие-то, а настоящие. В тринадцати новеллах, сшитых фильмом Сергея Урсуляка, и Светлана Крючкова, и Ирина Пегова, и Федор Добронравов, и Роман Мадянов, и Авангард Леонтьев, и Лика Нифонтова, и Павел Деревянко, и… Снялся и сам Михаил Жванецкий. В роли автора. Он ненавязчив. Ничего не говорит. А только наблюдает. Бурлит одесский дворик. Пробегает жизнь. Меняют декорации. На общем плане городской пейзаж - Одесса? Или же Москва? Или еще какой-то город?

Герои, кажется, такие идиоты. Кажется, такие все родные, - в зеркало посмотришь, вот же все они. И не такие уж и идиоты.

Премьера удалась. Лиха беда начало: первая телепремьера 2020 года. И очень новогодняя. "Одесский пароход" плывет.

Осталось только выяснить, что думает об этом начальник транспортного цеха.