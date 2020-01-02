Спикер парламента Эстонии выступил с территориальными претензиями к России

Эстонцы решили оживить историю, а именно - давно канувший в лету Тартусский мирный договор 1920 года, который Москва в соответствии с международным правом считает не действительным. Между тем именно на этот документ сослался спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуасс в своем новогоднем обращении к согражданам, по традиции предъявив России территориальные претензии. С откровениями эстонского депутата можно ознакомиться на сайте законодательного органа.

Ранее он уже призывал РФ вернуть "5,2 процента" якобы "аннексированной" территории. Как известно, именно эти претензии, которые регулярно поднимают эстонские политики, в том числе на высшем уровне, не дают Москве и Таллину урегулировать вопрос о сухопутной и морской границе. Договор о ней, напомним, был подписан еще в 2005 году главами МИД двух стран, однако затем прибалтийская республика внезапно в одностороннем порядке включила в текст его преамбулы ссылки на Тартусский договор, определявший довоенную границу между РСФСР и получившей независимость Эстонией. России пришлось отозвать подпись под ним.

Десять лет спустя те же дипломаты - Сергей Лавров и Урмас Паэт - попробовали вернуться к документу, одобрив новый вариант, подтверждающий отсутствие взаимных территориальных претензий. Однако из-за того, что последние то и дело предъявляются эстонской стороной, процесс ратификации в РФ был вынужденно приостановлен.