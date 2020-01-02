США и Южная Корея продолжат проводить совместные маневры в 2020 году

В 2020 году США и Южная Корея продолжат проводить совместные военные маневры, но с учетом дипломатических усилий на северокорейском направлении. Об этом заявили сегодня в министерстве обороны Республики Корея, комментируя планы на новый год.

"Мы сохраняем свой прежний подход, согласно которому наши совместные с США учения должны проводиться в тесной координации обеих сторон и таким образом, чтобы поддерживать дипломатические усилия по денуклеаризации Корейского полуострова", - заявил сегодня журналистам пресс-секретарь военного ведомства Чхве Хён Су.

В переводе на обычный язык это означает, что союзники вполне могут пойти на сокращение или отмену маневров, но также могут сохранить их или даже увеличить - все зависит от того, какая тактика на переговорах с КНДР будет выбрана.

В 2018-2019 гг. Вашингтон и Сеул учитывали нервозность Пхеньяна по поводу этих учений и существенно сократили маневры, полагая, что это поможет переговорам с Северной Кореей. Однако КНДР потребовала полностью прекратить маневры. Кроме того, на днях стали известны итоги очередного пленума ЦК Трудовой партии Кореи, в ходе которого Ким Чен Ын пригрозил возобновить ядерные и ракетные испытания. В этой связи нельзя исключать, что и США "переключатся" на жесткий тон и начнут использовать методы военного давления на КНДР, в том числе крупномасштабные маневры с Южной Кореей. В Сеуле же пока настроены не провоцировать КНДР, но в то же время вынуждены будут учитывать мнение Вашингтона.

В целом, если резюмировать заявление представителя минобороны РК, в Сеуле пока не знают, что будет с учениями в наступившем году, какие будут перемены. Это пресс-секретарь южнокорейского оборонного ведомства косвенно подтвердил, когда его спросили по поводу планов в отношении ближайших крупных маневров с США, которые обычно стартуют в марте.

"Мне пока нечего сказать вам по этому поводу… Все будет решено позже, пока это обсуждается", - сказал чиновник.

Примечательно, что недавно появились сообщения о том, что США настаивают на возобновлении крупномасштабных маневров с Южной Кореей весной этого года. Некоторые источники утверждали, что Соединённые Штаты намерены задействовать авианосную группировку в учениях, чтобы продемонстрировать "военные мускулы" Пхеньяну.