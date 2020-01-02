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02.01.2020 22:57
Рубрика: В мире

Трех женщин подозревают в поджоге питомника для обезьян в Германии

Текст: Андрей Васильев

Мать и двое ее дочерей в возрасте от 30 до 60 лет подозреваются в поджоге питомника для обезьян, который произошел в Крефельдском зоопарке в западной Германии в новогоднюю ночь. По версии следствия, причиной возгорания стали азиатские "небесные" фонарики, используемые для празднования Нового года. Следователи нашли их возле сгоревшего корпуса питомника и полагают, что три женщины использовали их для того, чтобы поджечь корпус, где содержались обезьяны, сообщает Associated Press.

Редкие виды обезьян погибли в результате пожара в немецком зоопарке

Использование таких фонариков в общественных местах в Германии является незаконным. Обвиняемым в поджоге питомника грозит тюремное заключение на срок до пяти лет. Подозреваемых проверят на вменяемость во время судебно-психиатрической экспертизы.

Питомник для обезьян в зоопарке Крефельда был построен в 1975 году и воссоздал привычные условия для обитателей тропических лесов, среди которых были летучие мыши, птицы, а также приматы. В результате пожара, который полностью уничтожил питомник площадью две тысячи квадратных метров, погибли более 30 приматов, за исключением двух выживших шимпанзе. В помещении содержались редкие виды орангутангов, шимпанзе и мартышек с острова Борнео.

"Очевидцы сообщили, что видели эти небесные фонарики, которые летели на небольшой высоте возле питомника с обезьянами, а затем он начал гореть", - сказал Герд Хоппманн, глава городской криминальной полиции.

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