Турецкий парламент одобрил отправку военных в Ливию

Парламент Турции проголосовал за отправку военных в Ливию в рамках операции по оказанию помощи правительству в Триполи. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в пользу этого решения проголосовали 325 народных избранников, против - 184 депутата от оппозиции, в том числе курдской. Речь может идти о поддержке с воздуха, на море и на земле, которую от Анкары ожидает Правительство национального согласия Файеза Сарраджа на западе страны.

Как известно, на Триполи наступает Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара, в настоящий момент столица продолжает держать оборону.

Впрочем, о немедленном вторжении турецких войск на территорию раздробленной Ливии речь, возможно, пока не идет. Однако законопроект был заблаговременно внесен в меджлис еще до Нового года, и президент республики Реджеп Тайип Эрдоган выразил пожелание, чтобы его утвердили в ближайшие дни.