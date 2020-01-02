В Японии средний возраст таксистов превысил 60 лет

В Японии средний возраст водителей такси впервые превысил 60-летнюю отметку. Проблема возникла из-за низкой заработной платы в таксомоторных парках, куда с большой неохотой устраивается молодежь, сообщает газета "Йомиури симбун".

По данным министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, местный таксист в среднем зарабатывает около 3,5 миллиона иен (32 тысячи долларов США - прим. "РГ") в год, что примерно на 40 процентов ниже среднестатистического дохода человека из других сфер.

По всей видимости проблемой озаботились на самом высоком уровне. Японское транспортное ведомство с февраля этого года разрешит таксомоторным компаниям в 25 регионах страны повысить тарифы. Кроме того, местная полиция уже в середине января понизит до 19 лет возрастной ценз на право получения водительской лицензии для таксистов. Раньше управлять машиной с шашечками на японских улицах можно было только после достижения 21 года. По мнению властей островного государства, важность такси будет повышаться. Этот сервис станет основным для передвижения иностранных туристов на предстоящей летней Олимпиаде в Токио и пожилых людей, которые откажутся от управления собственным автомобилем.

Старики за рулем - еще одна головная боль для правительства Японии. Так, по информации Главного полицейского управления, в 2018 году на японских дорогах было зарегистрировано 460 аварий со смертельным исходом с участием пожилых водителей, что составило около 14,8 процента от общего числа несчастных случаев (3099 аварий - прим. "РГ") на местных трассах.

Руководство таксомоторных компаний также обеспокоены сложившейся ситуацией. Представитель одного из предприятий на условиях анонимности рассказал изданию, что хотел бы привлечь в штат как можно больше молодежи. Пожилые люди, по его словам, быстро утомляются, в результате чего возрастает риск возникновения разного рода ДТП.

Помимо этого, работа таксиста предполагает определенную физическую нагрузку. Порой приходится погрузить в багажник чемоданы клиента или помочь человеку с ограниченными возможностями разместиться в салоне автомобиля. В некоторых отдаленных уголках островного государства, где слабо развит общественный транспорт, компании такси уже начали субсидировать обучение молодежи вождению авто. В последнее время они также пытаются привлекать на работу женщин.

Впрочем, 70-летний Хисато Маэда из города Нагано готов поспорить с такими доводами. Он утверждает, что сидит за рулем такси уже более 26 лет и не собирается никуда увольняться с работы. В настоящее время японец колесит по улицам своего города пять, а то и шесть дней в неделю. Мужчина настаивает, что заткнет за пояс любого из юнцов, а опыт иной раз куда важнее молодости. В подтверждение своих слов он вспоминает о последствиях тайфуна "Хагибис", в результате которого осенью 2019 года из берегов вышла река Тикума. Тогда пожилые таксисты смогли грамотно организовать вывоз людей благодаря хорошему знанию местности и объездных путей.

Впрочем, и повидавший жизнь Маэда-сан сдается, когда речь заходит о ночных сменах. Он завершает работу не позже 3 часов дня. В темное время суток, несмотря на более высокую оплату, японец не садится за руль. Мужчина признается, что его подводит зрение. Кроме того, вечером притупляется реакция.