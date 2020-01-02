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02.01.2020 10:03
Рубрика: Власть

В МЧС подготовили законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС

Текст: Наталья Козлова
МЧС планирует наказывать штрафами чиновников, которые вовремя не сообщат гражданам о чрезвычайной ситуации.
Фото: Тимофей Борисов/РГ Фото: Тимофей Борисов/РГ
Фото: Тимофей Борисов/РГ

Об этом говорится в пояснительной записке к новому законопроекту, разработанному МЧС. Ведомство предполагает, что в случае его принятия, закон заработает уже в апреле. Новый документ обязывает должностных лиц и организации "своевременно информировать о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера". Наказывать нерасторопных будут по статье 20.6 Кодекса об административных правонарушениях.

Фото: РИА Новости.
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Эта статья КоАП предусматривает штраф для должностных лиц в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Проект об изменениях закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" уже размещен на федеральном портале проектов нормативных актов. Документ, как сказано в пояснительной записке, направлен на повышение оперативности реагирования на происшествия, "возможность принудительной эвакуации населения из зон ЧС", "введение ответственности за несвоевременное представление информации о ЧС".

Цель законопроекта понятна - он разработан "в целях сохранения жизни и здоровья граждан, а также оперативности проведения органами государственной власти и органами местного самоуправления эвакуационных мероприятий". И предусматривается введение обязанности граждан эвакуироваться из зоны чрезвычайной ситуации ‎с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий. Судя по документу, принимать решения об эвакуации будут комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и пожарной безопасности - правительственные, региональные, муниципальные. По законопроекту, правительство должно будет определить порядок проведения эвакуационных мероприятий.

Хотя из документа не ясно, что будут делать чиновники, если человек, испугавшись, к примеру мародеров, откажется покидать дом. Силой вытаскивать? А ответственность для чиновников, за плохую работу при чрезвычайных обстоятельствах существует и сейчас. Причем, вплоть до уголовной.

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