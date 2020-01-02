Врач рассказал, как принимать витамины зимой

Специалисты рекомендуют восполнять недостаток витаминов в зимний период.

Как сообщает RT со ссылкой на эксперта ФНЦ пищевых систем, доктора медицинских наук Валерия Сергеева, для этого можно использовать витаминно-минеральные комплексы.

"Например, витамины группы В, которыми богаты мясо и мясные продукты, необходимы нам для регуляции белкового и энергетического обмена. Наш мозг лучше осуществляет свои функции в сочетании с магнием, марганцем, калием... с витамином А в сочетании с витаминами С и Е, а также цинком", - отмечает он.

При этом курсовой прием витаминов следует осуществлять в течение месяца. Особенно это необходимо после простуды.

Однако необходимые человеку витамины и минералы рекомендуется получать также из засоленных, квашенных и маринованных на зиму продуктов, которые сохраняют свои полезные свойства. Как подчеркивает эксперт, импортные овощи и фрукты, поступающие на российские прилавки, не всегда содержат необходимые витамины.