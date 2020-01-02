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02.01.2020 12:26
Рубрика: Спорт

За допинг в Египте сажают в тюрьму

Текст: Николай Долгополов
Два тренера национальной сборной Египта по тяжелой атлетике попали в тюрьму за продажу запрещенных веществ спортсменам. Расследование еще продолжается, но власти поверили жалобе нескольких членов национальной сборной Египта. Те утверждали, что технический директор сборной Мохамед Мусса и тренер национальной команды Мохамед Хосни снабжали ведущих штангистов анаболическими стероидами.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Министерство спорта Египта быстро передало письмо следователям. И как раз накануне Нового года Мусса и Хосни были арестованы и посажены. Они пробудут в камере 15 дней до окончания расследования.

Атлеты из Италии, Франции и США нарушали антидопинговые правила чаще россиян

Возможно, в деле о допинге замешаны и руководители Федерации тяжелой атлетике во главе с ее президентом.

Как сообщает британский портал insidethegames, сборная Египта еще до этого была дисквалифицирована на два года за многочисленные нарушения допинг-кода и отстранена от участия в Олимпийских играх-2020 в Токио. Допинг использовали и опытные штангисты, и совсем молодые спортсмены. А запрещенные вещества всем им чуть не в открытую продавали тренеры. Анаболики, как утверждает известная штангистка Шаймаа Халиб, занявшая четвертое место на Играх-2016 в Рио, приобретались на глазах у всех членов национальной команды. И продолжалось все это более трех лет. Предполагается, что анаболические стероиды использовали 23 члена сборной, включая и двух призеров Игр в Рио, и семерых членов юношеской сборной.

Скандал получился громким. Ведь в Египте тяжелая атлетика - популярнейший вид спорта. Штангисты, теперь ясно какими методами, в последние годы завоевали вдвое больше олимпийских наград, чем хорошо известные в мире египетские борцы. В парламенте Египта случившееся назвали катастрофой.

Спорт Спортивная жизнь Допинг Допинговые скандалы

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