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03.01.2020 10:59
Рубрика: Спорт

Бейсболист "Нью-Йорк Янкиз" дисквалифицирован на 81 матч

Текст: Максим Домчев

Руководство Главной лиги бейсбола приняло решение дисквалифицировать игрока "Нью-Йорк Янкиз" Доминго Хермана на 81 матч за домашнее насилие.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
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Лига собрала доказательства и приняла решение, что этого достаточно для того, чтобы спортсмен понес подобное наказание. В нынешнем сезоне он уже пропустил 16 матчей, еще 63 - в следующем сезоне.

Подробности инцидента пока не разглашаются. Помимо дисквалификации игрок также лишится заработной платы за те матчи, в которых он не сыграет.

Рекордная дисквалификация в MLB была вынесена в 2018 году в отношении бывшего питчера "Сан-Диего" Хосе Торреса, которого за домашнее насилие отстранили от игр на 100 матчей.

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