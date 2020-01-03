Берлинский кинофестиваль обещает крутые перемены

Только полтора месяца остается до юбилейного 70-го Берлинского международного кинофестиваля, первого в ряду трех крупнейших в Европе. Он пройдет в фестивальном дворце на Марлен-Дитрих-платц с 20 февраля по 1 марта, едва ли не впервые так сблизившись с робкой берлинской весной. Главная причина переноса фестиваля на более поздний срок - увести его подальше от фестиваля в Санденсе, церемоний BAFTA и Oscar.

Уже ясно, что последние события на Берлинале вдохнули в него новую энергию. По требованию профессионального киносообщества свой пост покинул многолетний директор фестиваля Дитер Косслик, который в письме 79 немецких режиссеров был подвергнут разносной критике: при нем киносмотр уподобился коммерческим шоу, одновременно упали и уровень программ и репутация одного из главных фестивалей Европы.

В этом году впервые Берлинале пройдет под руководством директорского тандема Карло Шатриата (арт-директор) и Мариэтт Риссенбек (исполнительный директор) - паритет полов в духе времени строго соблюден. Шатриан по происхождению из Турина, по профессии - киножурналист, несколько лет он возглавлял специализирующийся на артхаусе фестиваль в Локарно.

Риссенбек родилась в Голландии, рулила Центром по продвижению немецкого кино German Films; за всю историю Берлинале это первая женщина в его руководстве. Таким образом, грохот гендерных баталий докатился до Берлина и дал свои плоды. Министр культуры и медиа ФРГ Моника Грюттерс, завершая 69-й фестиваль прошлого года, обещала, что Берлинале будет ориентирован на широкую публику, делая упор на политику и на амбициозные программы, что он омолодится и станет более открытым для экспериментов.

Первым свидетельством тотального обновления был тон разосланных журналистам приглашений на аккредитацию - подчеркнуто дружественный, деловой, открытый, располагающий к диалогу. Теперь появился и новый постер, резко отличающийся от традиционных. На нем уже не пируют медведи, не ездят в вагонах метро и не машут лапой со ступеней Дворца. Строгая геометрия: огромная буква В (Berlinale) и по ней - внушительное число 70. Четкая лапидарная графика и яркие колеры: желтый, лиловый, розовый.

В преддверии своего дебюта новые лидеры фестиваля выпустили первое обращение к коллегам-профессионалам и будущим зрителям: "Для нас это особая честь - начинать в год великого юбилея Берлинале. Мы хотели бы, чтобы фестиваль был событием для публики и Берлина, и мы с нетерпением ждем новых встреч. 70-й Берлинале должен дать старт новому сотрудничеству с другими культурными объектами и учреждениями".

Это сотрудничество уже началось: за месяц до открытия 70-го фестиваля по всему Берлину пойдут концерты, презентации фильмов, выставки и дискуссии с участием таких деятелей мирового кино, как Фатих Акин, Дэнни Элфман, Олег Сенцов, Александр Клюге. В их орбиту вовлечены крупнейшие берлинские театры и концертные залы - Volksbühne, театр Максима Горького, Академия искусств, Берлинская филармония, Немецкая киноакадемия… Предстоящий фестиваль пройдет под флагом экологии. В частности, тема сокращения отходов и сбережения планеты уже стала предметом конкурса школьников-кинолюбителей, который организован Берлинской службой утилизации отходов BSR и поддержан фестивалем.

Юбилейный Берлинале учреждает новую программу On transmission, название которой в данном случае можно перевести как "Эстафета". Семи известным режиссерам предложено привезти с собой коллегу по своему выбору, чтобы показать на фестивале собственную картину, оставившую след в истории Берлинале, в паре с картиной коллеги, вступив таким образом в диалог - о преемственности и развитии творческих идей, о том, как фильмы влияют друг на друга. Уже объявлен состав таких пар-участников "Эстафеты": Энг Ли (Тайвань) и Хирокадзу Коре-Эда (Япония), Клэр Дени и Оливье Ассаяс (Франция), Ильдико Эньеди и Жофия Силадьи (Венгрия), Цзя Чжан Кэ и Хо Мэн (КНР), Маргарет фон Тротта и Ина Вайсе (Германия), Паоло Тавиани и Карло Сирони (Италия), Рой Андерссон и Ники Линдрот фон Бар (Швеция).

Вместе с Берлинале свой 50-летний юбилей отмечает его секция "Форум", посвященная "новому кино" и отслеживающая зарождение новых кинематографий, новых имен и тенденций как в игровом кино, так и в документалистике. По этому случаю 70-й Берлинале полностью повторит программу самого первого "Форума" 1971 года, включая показанную тогда мировую классику и, в частности, советский фильм 1934 года "Счастье" Александра Медведкина - сатирическую сказку о крестьянине, которого обирают помещик, кулак и поп. Объявлены и первые участники конкурсной программы "Форума". Среди них Антон Видокле с американо-украинским фильмом "Граждане космоса", ливанец Акрам Заатари с драмой "Приземление", немцы Амель Альзакут и Халед Абдулвахед с "Пурпурным морем", Грэм Арнфилд из Великобритании с "Призрачной угрозой", американец Кевин Джером Эверсон с "Восстановлением", режиссерская работа канадской актрисы Кики Торн "Солнце" и другие.

20 первых фильмов объявила параллельная главному конкурсу программа "Панорама" - из них 11 мировых премьер. Среди наиболее примечательных американские фильмы "Ассистентка" Китти Грин и "Кровавый нос, пустой карман" Билли и Тернер Росс, "Маленькая девочка" Себастьяна Лифшица (Франция), "Одна из тысячи" аргентинки Кларисы Навас и другие.

Внесены изменения в регламент главного конкурса: из программы исключены внеконкурсные фильмы - они выделены в особую секцию Специальных гала-премьер. Первым гостем новой секции станет итальянец Маттео Гарроне с очередной экранизацией "Пиноккио".

Режиссер, известный по мрачной гангстерской саге "Гоморра" и апокалиптическим "Страшным сказкам", утверждает, что на сей раз он сделал картину светлую и семейную. Это подтвердил арт-директор фестиваля Карло Шатриат: "Гарроне представляет героев известной сказки в полном соответствии с идеями Карло Коллоди, но воплощает их в глубоко индивидуальных образах". В роли старого столяра Антонио Джепетто (в вольном пересказе Алексея Толстого ставшего папой Карло) - Роберто Бениньи.

Почетным Золотым медведем 70-й Берлинале наградит Хелен Миррен. На торжественной церемонии будет показан ее фильм "Королева", принесший актрисе премии "Золотой глобус" и "Оскар".

Из всех европейских фестивалей Берлин всегда был самым демократичным: здесь фильмы идут не только в огромных мультиплексах на Потсдамер платц близ фестивального дворца, но и в крупнейших кинотеатрах, разбросанных по всему городу; билеты разлетаются вмиг, длиннейшие очереди к кассам выстраиваются еще с ночи. В среднем кинофорум собирает в своих залах более полумиллиона зрителей ежегодно и по размаху считается крупнейшим в Европе.

Напомним, что в 2019 году Россию в программах Берлинале представлял "Мальчик русский" Александра Золотухина, в 2018-м в главном конкурсе - "Довлатов" Алексея Германа-мл., в 2015-м - его же фильм "Под электрическими облаками", в 2013-м - "Долгая счастливая жизнь" Бориса Хлебникова, в 2011-м - "В субботу" Александра Миндадзе.