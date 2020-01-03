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03.01.2020 17:22
Рубрика: Экономика

Больше всего кредитов выплачивают молодые заемщики

Текст: Марина Трубилина

Самые закредитованные заемщики - россияне 26-30 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на бюро кредитных историй "Эквифакс".

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Среднее количество договоров на одного заемщика этого возраста выросло за год с 2 до 2,16 (на конец ноября 2019 года). Это максимальный уровень среди заемщиков всех возрастов. Второе место по закредитованности занимают клиенты банков в возрасте 22-25 лет - на них приходится в среднем 2,13 договора. Как поясняют в "Эквифаксе", в последние годы банки столкнулись с нехваткой новых заемщиков и обратили внимание на молодежь, с которой ранее мало работали из-за повышенных рисков.

Наименьший прирост количества кредитов отмечается у старшего поколения. У россиян 51-60 лет показатель вырос с 1,92 до 1,96 кредита, у более старших - с 1,74 до 1,77 договора.

В среднем на одного заемщика в России по итогам ноября приходится 2,1 кредита.

Экономика Финансы Долги и кредиты Рынок кредитования

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