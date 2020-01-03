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03.01.2020 08:00
Рубрика: Экономика

Что будет с российским фондовым рынком в 2020 году

Текст: Роман Маркелов
Прошедший год оказался для российского фондового рынка невероятно удачным. Индекс Мосбиржи вырос в 2019 году примерно на четверть, а долларовый индекс РТС - более чем на 40%. Кроме того, на Московскую биржу впервые действительно заметным потоком потянулись массовые инвесторы. Фондовый рынок, вероятно, продолжит расти и в 2020 году, но установка новых рекордов будет напрямую зависеть от внешних факторов.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Индексы российских акций были одними из самых быстрорастущих среди всех развивающихся стран, это может значить, что возможности для дальнейшего роста ограничены, говорит старший аналитик УК "Альфа-капитал" Максим Бирюков. С другой стороны, по фундаментальным показателям российский фондовый рынок остается недооцененным, чему способствуют высокая дивидендная доходность (больше 7% в 2019 году) и относительно низкие показатели соотношения "цена-прибыль", отмечает он.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил отметку в 3000 пунктов

Дополнительными факторами, способствующими повышению привлекательности российских активов, являются сильная макроэкономическая обстановка и относительно высокие цены на нефть. Основным же риском остаются внешние факторы - в первую очередь санкции или новости о возможных санкциях, говорит Бирюков. По его словам, при отсутствии негативных новостей российский рынок акций в 2020 году может и дальше обновлять исторические максимумы, не исключен рост до 25%. При существенном снижении цен на сырье и усилении санкционного давления возможна коррекция на 10%, добавляет Бирюков.

К пику дивидендного сезона в июле 2020 года индекс Мосбиржи может вырасти до уровня 3300 пунктов (в конце 2019 года колебался около 3050 пунктов), а к концу года превысить его, допускает начальник управления анализа рынков "Открытие Брокер" Константин Бушуев. Впервые в новейшей российской истории ожидаемая дивидендная доходность корзины бумаг индекса Мосбиржи сильно превышает снизившиеся доходности депозитов и ОФЗ, при этом темпы роста инфляции уже также сильно снизились. Как следствие, в условиях ускорения темпов роста глобальной экономики и снижения рисков все большее число инвесторов будет выбирать рынок акций как альтернативу для вложений, уверен он.

По мнению Бирюкова, перспективными на фондовом рынке в 2020 году будут секторы, ориентированные на внутренний рынок - телекоммуникации и энергетика. С учетом планов правительства по стимулированию спроса дополнительный стимул может получить и ритейл, считает он. В долгосрочной перспективе многообещающе выглядят акции производителей драгметаллов, удобрений, сельскохозяйственных холдингов, считает Бушуев.

Экономика Финансы Фондовый рынок

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