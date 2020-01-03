Что будет с российским фондовым рынком в 2020 году

Прошедший год оказался для российского фондового рынка невероятно удачным. Индекс Мосбиржи вырос в 2019 году примерно на четверть, а долларовый индекс РТС - более чем на 40%. Кроме того, на Московскую биржу впервые действительно заметным потоком потянулись массовые инвесторы. Фондовый рынок, вероятно, продолжит расти и в 2020 году, но установка новых рекордов будет напрямую зависеть от внешних факторов.

Индексы российских акций были одними из самых быстрорастущих среди всех развивающихся стран, это может значить, что возможности для дальнейшего роста ограничены, говорит старший аналитик УК "Альфа-капитал" Максим Бирюков. С другой стороны, по фундаментальным показателям российский фондовый рынок остается недооцененным, чему способствуют высокая дивидендная доходность (больше 7% в 2019 году) и относительно низкие показатели соотношения "цена-прибыль", отмечает он.

Дополнительными факторами, способствующими повышению привлекательности российских активов, являются сильная макроэкономическая обстановка и относительно высокие цены на нефть. Основным же риском остаются внешние факторы - в первую очередь санкции или новости о возможных санкциях, говорит Бирюков. По его словам, при отсутствии негативных новостей российский рынок акций в 2020 году может и дальше обновлять исторические максимумы, не исключен рост до 25%. При существенном снижении цен на сырье и усилении санкционного давления возможна коррекция на 10%, добавляет Бирюков.

К пику дивидендного сезона в июле 2020 года индекс Мосбиржи может вырасти до уровня 3300 пунктов (в конце 2019 года колебался около 3050 пунктов), а к концу года превысить его, допускает начальник управления анализа рынков "Открытие Брокер" Константин Бушуев. Впервые в новейшей российской истории ожидаемая дивидендная доходность корзины бумаг индекса Мосбиржи сильно превышает снизившиеся доходности депозитов и ОФЗ, при этом темпы роста инфляции уже также сильно снизились. Как следствие, в условиях ускорения темпов роста глобальной экономики и снижения рисков все большее число инвесторов будет выбирать рынок акций как альтернативу для вложений, уверен он.

По мнению Бирюкова, перспективными на фондовом рынке в 2020 году будут секторы, ориентированные на внутренний рынок - телекоммуникации и энергетика. С учетом планов правительства по стимулированию спроса дополнительный стимул может получить и ритейл, считает он. В долгосрочной перспективе многообещающе выглядят акции производителей драгметаллов, удобрений, сельскохозяйственных холдингов, считает Бушуев.