Экс-игрок ЦСКА Тошич заявил, что Путин изменил Россию

Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич в интервью сербскому изданию "Спортски журнал" рассказал о жизни в России.

По словам полузащитника, ему все нравилось в нашей стране. Тошич также высказался о президенте России Владимире Путине и отметил его достижения. Зоран подчеркнул, что россияне любят главу государства.

"Нравится ли людям в России Путин? Они любят его. Он вернул им чувство собственного достоинства. Россию уважают в мире благодаря Путину. Поверьте, россияне это высоко ценят", - сказал Тошич.

Добавим, что сейчас Тошич играет за "Партизан". В составе ЦСКА, за который серб выступал с 2010 по 2017 год, он трижды становился чемпионом России и дважды завоевал Кубок и Суперкубок страны.