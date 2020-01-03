Глава UFC сожалеет, что не смог провести бой с участием Федора Емельяненко

Президент UFC Дана Уайт в интервью официальному сайту организации подвел промежуточные итоги своей работы с января 2001 года, когда он возглавил Ultimate Fighting Championship, купленный всего за 2 миллиона долларов.

Помимо прочего Уайт назвал самый желанный бой, который он так и не смог организовать.

"Единственный бой, который я мечтал провести, но не смог, это поединок Брока Леснара и Федора Емельяненко, - сказал глава UFС. - Мы собирались провести его на стадионе в Техасе, но не сумели договориться с Федором".

Этот бой мог состояться в 2013 году. Дана Уайт мечтал заполучить считавшегося лучшим бойцом ММА в мире россиянина и даже предлагал ему сразу же провести титульный поединок против обладателя пояса UFC Брока Леснара и гонорар 2 миллиона долларов, но в итоге стороны не достигли компромисса.

По одной версии этому помешал менеджер россиянина Вадим Финкельштейн, который требовал сделать свою компанию "M-1 Global" равноправным партнером, по другой, которую ранее озвучивал сам Уайт, договориться не удалось из-за того, что Федор Емельяненко после смерти отца в 2012 году решил приостановить карьеру.