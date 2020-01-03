Хиллари Клинтон стала почетным ректором университета в Белфасте

Бывший кандидат в президенты США и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон с 1 января 2020 года стала почетным ректором Университета Квинс в британском Белфасте. Об этом сообщается на официальном сайте учебного заведения. Данный пост Клинтон будет занимать пять лет. Подчеркивается, что она станет первой женщиной-ректором университета.

По словам проректора Стивена Прентера, Клинтон внесла значительный вклад в Северную Ирландию, и станет замечательным защитником интересов университета и "воодушевляющей ролевой моделью" для университетского сообщества, пишет РИА Новости.

Сама Клинтон считает это назначение большой честью. Ранее, в октябре 2018 года, американский политик получила от Университета Квинс почетную докторскую степень.