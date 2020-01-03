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03.01.2020 20:05
Рубрика: Спорт

Илья Ковальчук продолжит карьеру в "Монреале"

Текст: Артур Нанян
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Россиянин Илья Ковальчук подписал контракт с командой Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреалем". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ковальчук может перейти в "Питтсбург" Малкина
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Ковальчук стал неограниченно свободным агентом

Соглашение форварда с "Канадиенс" рассчитано до конца сезона. Зарплата Ковальчука составит 700 тысяч долларов.

Нынешний сезон Илья начал в "Лос-Анджелесе". Он провел за команду 17 встреч и набрал в них девять (3+6) очков. Однако "Кингз" сначала усадили его в запас, а затем расторгли контракт. Таким образом, Ковальчку получил статус свободного агента. Чуть ранее сообщалось, что 36-летний нападающий может быть интересен "Вашингтону".

Всего в НХЛ Ковальчук провел 859 матчей и набрал 897 (436+423) очков. За океаном он также играл за "Атланту" и "Нью-Джерси". В сезоне 2003/04 Илья разделил звание лучшего снайпера сезона с Риком Нэшем из "Коламбуса" и получил "Морис Ришар Трофи".

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