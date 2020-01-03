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03.01.2020 09:38
Рубрика: Экономика

Как создается новогодняя атмосфера в общественном транспорте Москвы

Текст: Валерия Никитина
Вот и Новый год пришел в Москву, и даже снег выпал. Теперь уж точно ехать нужно на общественном транспорте, иначе и праздник в пробках можно пропустить. Москвичи же знают: общественный транспорт выигрывает не только в скорости, но и в атмосфере. Не даром городские власти уделили такое внимание его убранству. В метро, например, ходят целые новогодние поезда. Впервые такой состав появился в Московском метрополитене в 2016 году и был очень тепло принят пассажирами. Теперь это стало доброй традицией для Москвы и новогодние поезда ходят сразу по нескольким линиям.

А на станции "Курской" мне даже удалось разогнать снежинки и запустить салют. Не верите? В вестибюле установлен интерактивный пол с сенсорным экраном, шагая по которому, можно увидеть разные картинки. Лидия Григорьевна, пенсионерка, рассказала мне, что живет неподалеку и часто бывает на этой станции, поэтому ответственно заявляет, что экран пользуется большой популярностью. Особенно у детей.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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На той же "Курской" я увидела новогоднюю почту - совместный проект Московского метрополитена и "Почты России". На стойке можно взять открытку, подписать ее и положить в один из двух ящиков: для писем Деду Морозу или общий. Вот я и подписала открытку родителям, а потом вдруг узнала, что новогодняя почта работает только по Москве. Так пришлось идти в ближайшее отделение почты России. Вот и вы, надеюсь, не упустите возможности порадовать близких - новогодняя почта работает до 8 января.

Не уступает подземке и наземный транспорт - ни по количеству пассажиров, ни по новогоднему убранству. С праздничной иллюминацией ходят по городу автобусы, трамваи и троллейбусы... Светящийся трамвай я встретила на Чистых прудах, а автобус - на Тверской по дороге в редакцию.

В этом году столичный транспортный комплекс впервые установил свои новогодние елки. Всего шесть в разных частях города, две из них на привокзальных площадях: Киевской и Белорусской. Выбор, на мой взгляд, правильный: это места сосредоточения не только пассажиров РЖД, но и желающих добраться вовремя до аэропорта на аэроэкспрессе. Я оказалась одним из таких пассажиров, поэтому красавицу-елку у Белорусского вокзала увидела воочию. Если идти со станции метро на кольцевой ветке, то ее видно издалека. Украшена лаконично: большие красные шары, зеленые и желтые поменьше, плюс светящаяся гирлянда и верхушка. Вообще все городские елки, хотя и искусственные, очень похожи на настоящие: не осталось конусовидных форм и электрических украшений, с которыми экспериментировали дизайнеры в прежние годы.

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Размышляя о елках, я и не заметила, как аэроэкспресс пришел в аэропорт Шереметьево. Терминал тоже встретил елкой - десятиметровой! А рядом с ней красовались... мандариновые деревья. "Это, видимо, воплощение одного из основных символов нашего Нового года - мандаринов, вот только деревья искусственные, запаха нет…", - прокомментировал Алексей Ефимов, спеша на свой рейс Москва-Новосибирск. Я с Алексеем согласна, слишком "летними" выглядят эти деревья, никак не вяжутся с Новым годом. А вот две фотозоны, где можно сделать селфи, понравились: одна в виде подарочного куба, вторая - в виде домика Деда Мороза с пряничной подковой.

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Я улетала, но не могла не обратить внимание и на зону прилета пассажиров. Здесь гостей Москвы встречала ель как из сказки - с бантами, шарами и гирляндами. Вокруг же царила радость - после разлуки встречались родные и любимые люди. С букетами, плюшевыми мишками, с хлопушками... "Вот наш главный подарок прилетел!" - поделился радостью Владимир Иванович. Они с женой встретили дочку-студентку американского ВУЗа. "Полгода не виделись, представляете, как мы ждали Новый год", - добавил счастливый отец.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
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И тут я поняла, что праздничное настроение на самом деле не так уж и зависит от погоды, наличия снега, мороза, гирлянд и елочных игрушек. Зал прилета в аэропорту, украшенный одной только елью, светился от счастливых глаз прилетающих и встречающих гораздо ярче, чем самая нарядная новогодняя ярмарка. В голове невольно всплыли слова из любимого, на мой взгляд, одного из самых новогодних фильмов "Реальная любовь": "Когда положение в мире наводит на меня грусть, я думаю о зале прилета в аэропорту Хитроу. Согласно общему мнению, мы живем в мире ненависти и алчности, но я не согласен. Мне кажется, что любовь повсюду. Зачастую любовь не очень заметна и торжественна, но она повсюду. Отцы и сыновья, матери и дочери, мужья и жены, любовники, любовницы, закадычные друзья. Если присмотреться, то возникнет подозрение, что любовь реально повсюду".

Вспомнив эти слова, я поспешила в зону вылета, ведь дома, в Перми, меня тоже ждали родители. С Новым годом всех, кто прилетел в эти дни в Москву, и тех, кто улетел, чтобы вернуться!

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