Новости

Citroen представит авто с перпендикулярной парковкой 13:00
Россия перевыполнила сделку ОПЕК+ на 2,6% 12:51
В Польше школьники танцем показали пытки заключенных Освенцима 12:50
В Нижнем Новгороде водитель автобуса погиб после наезда на столб 12:50
Рубль подорожал на первых торгах 2020 года 12:43
В 2019 году было запущено 574 спутника 12:43
Chrysler показал концепт с плоскими колесами 12:35
Сколько жители Евросоюза тратят на походы в рестораны 12:32
Рим запускает единый билет для туристов 12:28
Госдеп призвал американцев срочно покинуть Ирак 12:20
Росстандарт назвал АЗС, где торгуют некачественным топливом 11:30
Стало известно, когда парковки в Москве будут бесплатными 11:30
МИД РФ назвал убийство генерала КСИР "авантюрным шагом" Пентагона 11:20
Жертвами авианалета США помимо генерала КСИР стали еще 10 человек 11:16
В 2020 году Россия утилизирует две ракеты "Воевода" 11:04
В Башкирии 3 января полностью запрещена продажа алкоголя 11:00
Бейсболист "Нью-Йорк Янкиз" дисквалифицирован на 81 матч 10:59
В Уфе двое детей получили травмы, катаясь с горки 10:42
"Ливерпуль" не проигрывает в премьер-лиге ровно год 10:41
На Сахалине начали бороться с необоснованным ростом тарифов в порту 10:18
Видео: пикап несколько километров протащил пешехода на "кенгурятнике" 10:00
Названы самые популярные электронные сервисы Москвы 09:59
В августе под Астраханью пройдут боевые стрельбы С-400 09:58
Случаи гибели высокопоставленных чиновников в авиакатастрофах. Досье 09:20
Глава UFC сожалеет, что не смог провести бой с участием Федора Емельяненко 09:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест "РГ": Угадайте цитату из новогоднего фильма
Тест "РГ": Угадайте цитату из новогоднего фильма
Что нужно знать тем, кто решит поститься перед Рождеством
Что нужно знать тем, кто решит поститься перед Рождеством
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
03.01.2020 11:39
Рубрика: Общество

ЕГЭ-2020: Главные изменения

Текст: Ксения Колесникова
Праздники в разгаре, но многие 11-классники уже возвращаются к тетрадкам и учебникам. Те, кто еще не определился с предметом ЕГЭ по выбору, должны сделать это до 1 февраля.
Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости

Сдавать ЕГЭ в этом году будут около 670 тысяч выпускников 2020 года (они уже написали в декабре итоговое сочинение). Главное, что нужно знать - серьезных изменений в содержании экзамена по сравнению с прошлым годом не будет. Зато технологии становятся более продвинутыми. В некоторых регионах "ловить" нарушителей на ЕГЭ теперь будет нейросеть: камеры в автоматическом режиме начнут фиксировать подозрительные действия, а "умная" программа подаст сигнал человеку-наблюдателю.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
В школах появятся метеостанции, душевые и куклы в национальных костюмах

Теперь конкретно по предметам.

Математика, химия, биология, информатика, английский, немецкий, французский, испанский языки: изменений нет.

Русский язык, литература, география, история: изменений в структуре и содержании заданий нет. Уточнены критерии оценивания некоторых заданий, в том числе сочинения.

Обществознание: детализированы формулировки некоторых заданий. Снизился максимальный балл за выполнение "правового" задания №16. Например, один из его вариантов - выбрать из предложенного списка конституционные права или обязанности гражданина РФ. Теперь за правильный ответ на это задание можно заработать не два балла, а один.

Фото: iStock
Как изменится школьная жизнь в ближайший год

Физика: Изменилась задача №25 (электродинамика, термодинамика, молекулярная физика), на которую в прошлом году надо было дать краткий ответ. Теперь эта задача "переехала" в раздел с развернутым ответом - нужно будет написать ее полное решение. Оцениваться будет максимально в 2 балла. Таким образом, число заданий с развернутым ответом увеличилось с пяти до шести. Стало сложнее "астрофизическое" задание №24. Раньше в нем нужно было выбрать из предложенного списка возможных вариантов всего два правильных ответа - не больше и не меньше. А теперь правильных ответов может быть или два, или три. Заранее их число не известно.

Китайский язык: Здесь больше всего изменений: это самый "молодой" ЕГЭ, впервые выпускники сдавали его только в 2019 году. "Аудирование": изменены форматы некоторых заданий, их количество уменьшено до 9 в этом разделе, введены два диалогических текста. "Чтение": количество заданий раздела уменьшено до 5, введены задания на выбор одного или нескольких правильных ответов из предложенного перечня. В разделе "Письмо" добавлено задание 28 - в нем нужно написать личное письмо. Максимум на нем можно будет заработать 8 баллов.

Расписание ЕГЭ-2020

25 мая, понедельник: литература, география, информатика (ИКТ);

28 мая, четверг: русский язык;

1 июня, понедельник: математика. Базовый и профильный уровень;

4 июня, четверг: история, физика;

8 июня, понедельник: химия, обществознание;

11 июня, четверг: иностранные языки (письменная часть), биология;

15 июня, понедельник: иностранные языки (устная часть);

16 июня, вторник: иностранные языки (устная часть).

Вузы и колледжи в России сделают упор на практику
Общество Образование ЕГЭ в России

Главное сегодня

МИД РФ назвал убийство генерала КСИР "авантюрным шагом" Пентагона
В 2019 году Россия обновила постсоветский рекорд по добыче нефти
Определились полуфинальные пары молодежного ЧМ по хоккею
Госдеп призвал американцев срочно покинуть Ирак
Трамп предостерег Эрдогана от военного вторжения в Ливию