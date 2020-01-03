"Калгари" устроил кошмар для Панарина

Российский нападающий Артемий Панарин не смог набрать очков в матче против "Калгари", завершив встречу с коэффициентом полезности "минус" три. Квгений Дадаонов из "Флориды" сумел набрать три очка в матче против "Оттавы".

Еще в четверг Национальная хоккейная лига включила российского нападающего "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина в тройку лучших игроков месяца. В декабре россиянин сумел набрать 22 очка (10 голов и 12 передач), а вот январь начался для него куда менее успешно.

"Рейнджеры" уступили "Калгари" - 3:4, а Панарин не только не набрал очков в матче, но и трижды был на площадке, когда его команда пропускала голы. Как результат показатель полезности "минус" 3. Его партнер Павел Бучневич отметился голевой передачей.

В другом матче дня "Флорида" переиграла "Оттаву" - 6:3. В составе победителей две шайбы и голевая передача на счету Евгений Дадонова. Страж ворот "пантер" Сергей Бобровский отразил 28 бросков по своим воротам.

Голевая передача защитника "Коламбуса" Владислава Гаврикова помогла его клубу одолеть "Бостон" - 2:1.

"Нью-Джери" с таким же счетом одолел "Нью-Йорк Айлендерс". У победителей голевая передача в активе Никиты Гусева, у проигравших голкипер Семен Варламов отразил 29 бросков.