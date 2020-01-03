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03.01.2020 19:15
Рубрика: Культура

Кассовые сборы российского кино в 2019 г. составили 12,3 млрд рублей

Текст: Варвара Карпеева
По данным, опубликованным сегодня на сайте Министерства культуры РФ, кассовые сборы российского кино в 2019 году составили 12,3 миллиарда рублей.
Фото: "Марс Медиа" Фото: "Марс Медиа"
Фото: "Марс Медиа"

Крупнейшим российским фильмом в 2019 году стала военно-приключенческая картина Алексея Сидорова "Т-34", собравшая в прокате 2,3 миллиарда рублей. Фильм посмотрели 8,8 миллиона зрителей. Два фильма по мотивам одноименного комедийного сериала - "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел" и "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2" - привлекли в 2019 году 6,6 миллионов зрителей и 1,7 миллиард рублей.

Фото: www.kinopoisk.ru
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Свой заметный вклад в показатели отечественного кино также внесли комедии "Громкая связь" и "Бабушка легкого поведения 2", боевик "Миллиард", триллер "Текст" и другие фильмы.

Совокупный объем российского кинорынка в 2019 году достиг рекордных значений. В кинотеатрах страны было продано 219,3 миллиона билетов. Темп роста по сравнению с 2018 годом составил +10% по кассовым сборам и +9% по количеству проданных билетов.

Доля российских фильмов в кинотеатрах страны в 2019 году составила только 23% от совокупного числа проданных билетов, и в этом показатели отечественного кино уступили значениям 2018 года. Связывают это в первую очередь с выходом в российский прокат ожидаемых голливудских фильмов - ремейков классической анимации "Король лев", "Аладдин" и "Дамбо", четырех фильмов киновселенной комиксов "Марвел", включая завершающий фильм "Мстители: Финал", продолжений популярных франшиз "Как приручить дракона", "Тайная жизнь домашних животных", "Холодное сердце", "Малефисента" и "Звездные войны", "Форсаж", "Оно", неожиданных кассовых хитов "Однажды в Голливуде" и "Джокер" и других.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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"Невероятно сильные и такие разные американские картины в прокате 2019 года составили серьёзную конкуренцию российским фильмам. И не только российским, - комментировала эти показатели глава департамента кинематографии Минкультуры России Ольга Любимова. - Американские блокбастеры просто напалмом жгли европейский национальный кинематограф, рвали кассу в Китае, тем важнее и радостнее для нас то, что доля российского кино у нас в стране не опустилась ниже 23%".

"Количество экранного времени - ресурс ограниченный, а уикендов в году только 52. Еще 5 лет назад наш кинематограф просто бы снесло таким потоком мощнейших голливудских релизов, а в 2019 году мы лишь немного просели, и то, сохранив ряд картин и перенеся их выход в прокат на 2020 год, - объяснял исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов. - Показатели российского зрительского кинематографа в последние несколько лет являются отражением нового этапа как в развитии отрасли, так и динамике зрительского восприятия национального кино. Каждый год с 2015-го по 2018-й российское кино обновляло собственные рекорды как по количеству зрителей, так и по кассовым сборам. Количество зрителей в этот период удвоилось, а кассовые сборы в кинотеатрах страны выросли даже более чем в два раза. Это арифметика выбора зрителя и с ней не поспорить. Посетители кинотеатров всё чаще выбирают российское кино", - приводит слова Вячеслава Тельнова пресс-служба Минкультуры РФ.

Фото: russia.tv
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Глава департамента кинематографии Ольга Любимова также отметила, что в 2019 году российские фильмы охватили максимальное количество жанров: "Особенное внимание в репертуаре кинотеатров российские продюсеры традиционно уделяют праздничным дням. И, конечно, важнейшие даты для всей индустрии - это новогодние каникулы. Для Минкультуры России очень важно, чтобы в эти дни были представлены самые разные картины, самых разных жанров. Чтобы каждый мог найти себе фильм по вкусу. Не только традиционные комедии для молодых людей, но и анимационные фильмы для наших самых маленьких зрителей, и, конечно, исторические, спортивные драмы, приключения и фантастика. Уже стало прекрасной традицией, что такое разнообразие жанров даёт возможность сходить в кино всей семьей".

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