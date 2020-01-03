Команда президента Беларуси одержала первую победу на Рождественском турнире

Буря, натиск, азарт, которыми ошеломила соперников команда президента Беларуси, не оставила сборной Международной федерации хоккея (IIHF) надежды на результативный итог в свою пользу. В стартовом матче XVI Рождественского международного турнира, который состоялся в Минске 3 января, они уступили хозяевам со счетом 11:3 (2:0, 4:2, 5:1).

Матч группы А на большой площадке "Чижовка-арены", информирует БЕЛТА, получился "результативным и зрелищным". С первых минут встречи команда Лукашенко захватила преимущество, и голкипер сборной IIHF не раз вступал в игру, отводя угрозу от своих владений. Но один в поле, увы, не всегда удачливый воин. Бросок, ещё бросок и счёт в матче открыт. Зрители ликуют. Белорусы, признаются местные журналисты, соскучились "по яркому хоккею, голам и главное - победам своей команды".

За восемь минут до свистка судьи в первом периоде матча счет открыл Геннадий Савилов, оформивший хет-трик к концу второй трети поединка. По голевому дублю, уточняет агентство, на счету Александра Лукашенко, записавшего на свой счет и ассистентский балл, а также Дмитрия Мелешко и Максима Слыша. Андрей Глебов и Денис Курдеко забросили по одной шайбе.

Правда, сборная Международной федерации хоккея ответила голами Рауно Парраса, Кристиана ван Гринсвена и Кристиана Хартля.

Спортивные комментаторы и зрители на трибунах, которые стали свидетелями триумфа президентской команды, уже успели заявить, что в ближайшие четыре дня, несомненно, всех любителей ледовых дуэлей ждёт фантастический хоккей. Ведь в наступившем году Минск собрал под купол спортивной арены настоящих кумиров поколений - ветеранов и звёзд НХЛ и КХЛ.

Кому достанется кубок XXVI Рождественского турнира, станет известно 7 января. А пока, судя по репликам обозревателей, наступает время грандиозных спортивных страстей.

А тем временем, слегка отдохнув после длительного перелёта через океан, звезда сборной США Джими Слейтер уже успел познакомится и с белорусской столицей. Первым делом американская команда посетила музей Великой Отечественной войны. Эмоции, в том числе у бывшего игрока НХЛ, самые грандиозные.

Кстати, американцам в пятницу дали выходной. Но Слейтер, отыгравший больше 500 матчей в НХЛ и участвовавший в Олимпиаде, уверяет, что он уже в отличной форме. Его команда уже успела провести первую тренировку и будет готовиться к субботней встрече с хозяевами турнира.

Стоит добавить, что на предварительной стадии соревнований участники разделены на четыре группы по три сборные в каждой. Занявшие первые места в четырех группах выйдут в полуфинал, победители которого поборются за главный приз. Команда России за выход в полуфинал поборется со сборными Германии и Балтии. После финиша группового раунда 6 января пройдут полуфиналы, а 7 января состоятся поединки за главный приз и бронзу.