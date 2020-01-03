Кучеров и Василевский обыграли "Монреаль"

"Тампа-Бэй" в гостях переиграла "Монреаль" - 2:1, благодаря голу Никиты Кучерова и сверхнадежной игре голкипера Андрея Василевского.

В регулярном чемпионате НХЛ встречались "Монреаль" и "Тампа-Бэй". Основные события встречи произошли в первом периоде. Уже на первой минуте Энтони Чирелли вывел гостей вперед. На шестой минуте хозяева стараниями защитника Джеффа Питри счет сравняли.

На девятой минуте матча вратарь "Монреаля" Кэри Прайс и игроки обороны допустили ошибку, за которую их наказал Кучеров. Брэйден Пойнт перехватил шайбу и отдал передачу на дальнюю штангу, где лучший хоккеист прошлого сезона расстрелял пустые ворота соперника.

В дальнейшем матч прошел при преимуществе "Монреаля". Хозяева нанесли по воротам российского голкипера "молний" Андрея Василевского 39 бросков, но пробить его во второй раз так и не смогли.

"Тампа-Бэй" одержала пятую подряд победу, тогда как "Монреаль" продлил безвыигрышную серию до четырех матчей.

Лучшим игроком встречи был признан Василевский, отразивший 38 бросков по своим воротам. Кучеров после этого матча имеет в своем активе 42 очка - 14 шайб и 28 голевых передач.