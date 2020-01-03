Лукашенко открыл Рождественский турнир любителей хоккея

Состязания верных рыцарей народной ледовой игры, которая в шестнадцатый раз собирает в белорусской столице мастеров зимнего вида спорта, по словам Александра Лукашенко, уже "давно называют неофициальным любительским чемпионатом мира". Об этом можно судить с первых секунд состязаний и по накалу эмоций, и невероятной поддержке ликующих трибун.

Президент Беларуси, открывая 3 января XVI Рождественский международный турнир любителей хоккея и республиканские соревнования среди детей и подростков по хоккею "Золотая шайба", подчеркнул, что в "эти новогодние дни Минск буквально живет и дышит звездным хоккеем".

Дело в том, что решающие поединки финального этапа "Золотой шайбы" пройдут по традиции одновременно с матчами Рождественского турнира на малой площадке "Чижовка-Арены". А их ведущие мастера проведут 6 января мастер-класс для финалистов подрастающей смены отечественного и мирового хоккея.

Президент заметил, что турнир сегодня популярен и узнаваем во всем мире, у него свои традиции и символы. Перед началом соревнований организаторам снова пришлось решать уже ставшую привычной проблему: как вместить в компактный формат состязаний всех желающих. Глава государства напомнил, что в турнире состязаются 12 команд, в том числе его давние друзья: хоккеисты из России, Германии, Китая, Финляндии, Объединенных Арабских Эмиратов, Швейцарии, сборных Балкан и Балтии.

"С особой радостью отмечаем, что в Минск после перерыва вернулась команда братской Украины. Самые теплые приветствия дебютанту турнира - команде Соединенных Штатов Америки, - добавил Лукашенко. - Как подтверждение высокого статуса турнира и большого интереса к нему мы воспринимаем участие в соревнованиях ледовой дружины Международной федерации хоккея".

Еще одной особенностью турнира президент назвал тот факт, что вместе с победителями и призерами соревнований в выигрыше всегда остаются все участники и болельщики. "Потому что главный герой на этой ледовой арене - наш любимый спорт", - подчеркнул он.

Глава государства также обратил внимание, что совсем немного времени остается до старта в Минске и чемпионата мира по хоккею 2021 года. Подготовка идет уже полным ходом. "Беларусь намерена подарить всем такой же грандиозный спортивный праздник, каким запомнился нам чемпионат мира в 2014-ом", - выразил уверенность Лукашенко. Он поблагодарил участников турнира за участие в благотворительной рождественской акции и поздравил с наступившим 2020 годом.

Как уже сообщал "СОЮЗ", один из главных фаворитов турнира, по мнению комментаторов, - дружина главы государства. Белорусы в пятничный вечер сразятся со сборной Международной федерации хоккея. А на малой арене в это же время болельщиков ожидает матч сборной стран Балтии с командой из ФРГ.

Кстати, еще днем в группе С украинские хоккеисты оказались сильнее швейцарцев - 4:1. А команда Объединенных Арабских Эмиратов в группе В одержала уверенную победу над хоккеистами из Китая, сообщает БЕЛТА. Уже в первом периоде хоккеисты ОАЭ сняли все вопросы о победителе этого поединка, забросив 8 шайб и пропустив всего одну. Итоговый счет встречи - 17:11.

Остается только напомнить, что год назад свой 12-й титул лидеров состязаний завоевала хоккейная команда президента Беларуси, победившая в финале россиян со счетом 8:5. Бронзу в 2019 году завоевали финские хоккеисты, обыгравшие в матче за 3-е место представителей ОАЭ со счетом 6:3.