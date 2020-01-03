Мексиканская наркомафия пытается навязать свои порядки властям страны

Несмотря на уверения мексиканских властей об ужесточении борьбы с наркокартелями, пронизавшими многие сферы жизнедеятельности в этой стране, в первый день нового года в мексиканском городе Нуэво-Ларедо в результате вооруженных столкновений погибли по меньшей мере 4 человека. Десятки получили ранения.

Местная наркогруппировка спровоцировала перестрелку с полицией, которая продолжалась в течение шести часов. Только после этого сотрудникам правопорядка удалось взять ситуацию под свой контроль. Это вооруженное столкновение между полицией и торговцами наркотиками вызвали панику среди местного населения, а также обеспокоенность властей Мексики и США, сообщает actualidad.rt.com.

Консульство США в этом мексиканском городе издало предупреждение о тревоге, рекомендовав своему персоналу и американским гражданам не выходить на улицы Нуэво-Ларедо.

Как отметили эксперты, столь дерзкая выходка наркомафии является очередным сигналом и вызовом для федеральных властей, последовавшим вслед за новогодней речью президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, который большое внимание уделил достижениям властей страны по борьбе с наркомафией.

В видеообращении из южного мексиканского города Паленке Лопес Обрадор рассказал об успехах своей администрации за первый год правления. Мексиканский президент сообщил согражданам о том, что "уже покончил с коррупцией на высоком уровне, которая была распространена при предыдущих правительствах".

Он заявил, что заключенный в тюрьму наркобарон Хоакин "Эль Чапо" Гусман когда-то обладал той же властью, что и президент страны, сообщает The Guardian. "Было время, когда Гусман имел ту же власть или влияние, которое имел тогдашний президент ... потому что это был заговор, и это затрудняло наказание тех, кто совершал преступления. Подобное стало историей, ушло на свалку истории", - сказал Лопес Обрадор. Однако на деле властям страны еще слишком рано рапортовать о победе над мафией.

Тем более что тем временем стали известны сенсационные подробности о связи самых высокопоставленных мексиканских силовиков с наркобаронами. Речь идет об обвинениях в адрес бывшего министра общественной безопасности Мексики Хенаро Гарсия Луна, который был арестован в декабре. Гарсия Луна был секретарем общественной безопасности в кабинете бывшего президента Мексики Фелипе Кальдерона с 2006 по 2012 годы. До прихода в правительство Кальдерона Гарсиа Луна возглавлял мексиканский эквивалент ФБР, Федеральное агентство расследований Мексики, работая под руководством тогдашнего президента Висенте Фокса.

Гарсиа Луна был обвинен в федеральном суде в Нью-Йорке по трем пунктам в контрабанде кокаина и одному пункту в даче ложных показаний. Он припеваючи жил во Флориде, однако был арестован в Техасе. Американская прокуратура утверждает, что бывший министр получил миллионы долларов в виде взяток от картеля Гусмана в Синалоа и в обмен позволил ему действовать без помех.

Гусман был осужден по обвинению в заговоре в Нью-Йорке и в июле 2019 года был приговорен к пожизненному заключению с отбыванием срока в самой суровой американской тюрьме "Супермакс", расположенной во Флоренции, штат Колорадо. Объект настолько безопасен, настолько удален и настолько суров, что его называют "Алькатрас Скалистых гор". В этом учреждении находятся самые опасные преступники и террористы США и других стран.

62-летний Гусман был признан виновным в незаконной торговле тоннами кокаина, героина и марихуаны и участии в многочисленных заговорах с целью убийства в качестве босса картеля Синалоа, давно известного как одна из крупнейших и наиболее жестоких организаций наркоторговцев в Мексике.

Лопес Обрадор пришел к власти в Мексике год назад, пообещав бороться с социальными корнями преступлений, а не только с картелями.

Тем не менее, за время его правления в Мексике произошло несколько шокирующих преступлений, включая засаду, устроенную наркомафией, в результате которой погибли 13 офицеров федеральной полиции, убийство девяти членов американо-мексиканской семьи, трех женщин и шестерых детей. Но более всего Мексику потрясло унизительное для властей освобождение из тюрьмы одного из сыновей Гусмана. Члены наркомафии в Синелоа буквально взяли в осаду весь город после его задержания и все-таки добились того, чтобы власти безропотно освободили сына самого влиятельного босса наркомафии в истории Мексики.