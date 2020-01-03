"Милан" объявил о подписании контракта с Ибрагимовичем

Шведский форвард Златан Ибрагимович перешел в "Милан". Соглашение с 38-летним игроком действует до конца сезона с возможностью продления еще на год.

За "Милан" Ибрагимович будет выступать под 21-м номером. По сообщениям итальянских СМИ, футболист заработает в стане "красно-черных" около 3,5 миллионов евро. Также в контракте Златана с клубом прописаны бонусы за попадание команды в еврокубки по итогам нынешнего сезона.

Напомним, что Ибрагимович выступал за "Милан" с 2010 по 2012 годы. Он выиграл за это время чемпионат и Суперкубок Италии.

"Я помню, как оказался в этом месте много лет назад. Сейчас важно только то, что я здесь и счастлив. Это мой дом. Что скажу болельщикам? Наконец-то Златан вернулся. Ждите меня на "Сан-Сиро". Мы снова заставим его скакать", - приводит слова Ибрагимовича клубное телевидение "Милана".

Первый матч после возвращения в "Милан" швед может провести уже 6 января, когда "красно-черные" в рамках чемпионата Италии примет "Сампдорию".