Мини-сериалы, которые можно посмотреть за новогодние праздники

В 2019 году на экраны вышло множество сериалов, однако, будем откровенны, далеко не каждый нашел на них время. Праздничные каникулы - отличный повод наверстать упущенное. "Российская газета" предлагает несколько коротких премьер, которые вы точно успеете посмотреть до начала рабочих будней.

Громче всего в ушедшем году обсуждали "Чернобыль" - проект, созданный в жанре исторической драмы американским телеканалом HBO совместно с британской телесетью Sky, набрал на КиноПоиске 9 баллов из 10.

Мини-сериал посвящен аварии на чернобыльской АЭС. В нем расследуются причины возникновения аварии и рассказывается, как происходила ликвидация последствий. С сюжетом и подачей фактов можно соглашаться или нет, но понять, что же вызвало такую бурную реакцию все-таки стоит. Тем более что состоит сериал всего из пяти серий, каждая из которых длится от 60 до 72 минут. При желании осилить их можно за день или два.

В сентябре 2019 года состоялась премьера комедийного сериала созданного для стримингового сервиса Netflix "Политик". Главный герой - молодой амбициозный политик Пейтон Хобарт из Санта-Барбары, мечтающий пробиться на вершину политического Олимпа. В сезоне всего 10 серий продолжительностью 60 минут. Приглашенной звездой сериала стала Барбара Стрейзанд.

Хотите узнать, что будет в течение последующих 15 лет? Тогда советуем британский драматический сериал-антиутопию "Годы". Действие в нем начинается в 2019 году и повествует о жизни обычной английской семьи, в которой каждый сосредоточен на своих проблемах и мечтах. Рейтинг на КиноПоиске у сериала - 7.8 баллов. Серий в сезоне не так много, всего 6, каждая из которых занимает час времени.

Конечно, нельзя оставить в стороне и российские премьеры. В конце 2019-го критики назвали лучшие сериалы года - лидерами стали драмы "Шторм" Бориса Хлебникова (видеосервис Start) и "Эпидемия" Павла Костомарова (платформа Premier).

Первый рассказывает историю двух друзей-следователей, которые вынуждены проверить свою дружбу на прочность. Второй - об эпидемии, которая превращает Москву в город мертвых, и о семье, которая по пути бегства от вируса сталкивается не только с различными опасностями, но и преодолевает семейные неурядицы. Оба проекта - восьмисерийные.

Российским телехитом прошлой осенью стал также комедийный сериал "Жуки", вышедший на ТНТ. Это история трех друзей, которые, выбрав альтернативную службу в армии, оказываются в глухой деревне в Саратовской области. Вот только дело в том, что им срочно нужно доработать приложение для смартфонов - иначе прощай многомиллионная сделка с инвестором, а интернета в деревне нет. Отличный выбор для тех, кто хочет от души посмеяться, не вникая в сложные перипетии сюжета. Серий в "Жуках" - 16, идут они по 30 минут.