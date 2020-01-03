Мужчина с ножом напал на прохожих в пригороде Парижа

Мужчина с ножом убил одного и ранил двух человек в Вильжюифе - пригороде Парижа. Местный телеканал BFM TV сообщает, что преступление произошло в местном парке, а затем преступника заметили у торгового центра, расположенного у юго-восточной окраины французской столицы.

Как утверждают очевидцы, около 14:00 по местному времени мужчина, который шел босиком и держал в руках нож, начал бросаться на окружающих. Вскоре на место инцидента подоспели полицейские и ликвидировали злоумышленника из автоматического оружия.

Нападавший успел ранить троих прохожих. Все они были госпитализированы, но один пострадавший скончался от полученных ран. Еще двое находятся в тяжелом состоянии.