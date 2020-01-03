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03.01.2020 08:00
Рубрика: Общество

Названы регионы, где чаще всего ругаются матом

Текст: Ольга Игнатова
Финансовый университет при правительстве РФ представил результаты исследования распространенности ненормативной (обсценной) лексики в городах России с населением более 250 тысяч человек (исследование имеется в распоряжении "Российской газеты").
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Исследование проводилось на основании опроса местного населения. Респондентам задавался следующий вопрос: "Скажите, пожалуйста, среди ваших друзей и знакомых, там, где вы живете, часто ли в разговорах используется ненормативная лексика, нецензурные выражения, или их используют редко?"

Фото: Photoxpress
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Выяснилось, что "часто" и "довольно часто" нецензурные выражения слышат в общей сложности 18% жителей крупных и средних российских городов. Чаще всего ненормативную лексику можно встретить в следующих городах (из числа городов с населением более 250 тысяч человек): Владивосток, Нижневартовск, Новосибирск, Хабаровск, Сургут. Реже всего нецензурные выражения употребляют в своей речи жители Петрозаводска, Чебоксар, Вологды, Санкт-Петербурга и Химок.

Интересно, что исследователи не просто выясняли, как часто в тех или иных городах жители используют крепкое словцо, но и сопоставили полученные данные с показателями потребительских настроений, уровнем жизни и экономической активности населения в этих городах. По результатам сопоставления было обнаружено, что территории с распространенной ненормативной лексикой отличаются, как правило, более низким уровнем жизни населения, средними и плохими дорогами, невысоким вниманием людей к собственному здоровью. Люди в таких городах чаще стремятся брать кредиты как в банках, так и у "серых" кредиторов. Но с финансовой дисциплиной у них не очень, поэтому появляется много жителей с испорченной кредитной историей. Частое использование ненормативной лексики вполне логично в применении, например, к плохим дорогам. Даже самый культурный человек, попадая в ямы на своем авто, вряд ли будет рассыпаться в благодарности к местным властям и дорожникам.

Фото: AP
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А вот территории с более "чистой" речью и низкой распространенностью ненормативной лексики, по мнению авторов исследования, отличаются, как правило, более высоким уровнем жизни, широким набором потребляемых товаров и услуг, более значительным, чем в среднем по стране, интересом к занятиям спортом и фитнесом, более развитой строительной отраслью экономики, значительным объемом жилищного строительства, более заметной заботой о собственном здоровье, значительным спросом на негосударственную платную медицину, интересом к высшему образованию и личностному развитию, спросом на банковские вклады, более развитым питанием вне дома - в кафе и ресторанах.

"В то же время города с более распространенной ненормативной лексикой отличаются заметно более высокой активностью в части создания малого и среднего бизнеса. Здесь намного большее число людей, чем в среднем по стране, готовы открывать собственные предприятия и торговые точки. Кроме того, в силу эффекта низкой базы, в этих городах быстрее растут зарплаты занятых на производстве. А более низкий уровень оплаты труда делает эти территории более привлекательными для размещения нового бизнеса. С учетом этих обстоятельств территории с более распространенной ненормативной лексикой имеют значительный потенциал экономического роста, превышающий среднероссийские показатели", - считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец.

Общество Соцсфера Социология

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