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03.01.2020 12:12
Рубрика: Власть

Обозреватель "РГ" Валерий Кичин удостоен премии правительства

Текст: Владимир Кузьмин
Обозреватель отдела культуры "Российской газеты" Валерий Кичин награжден премией правительства 2019 года в области средств массовой информации. Он отмечен за уникальную работу по продвижению российского кино и создание первого в отечественной журналистике онлайн-фестиваля "Дубль дв@", а также высокий профессионализм и гражданское достоинство.
Обозреватель отдела культуры "Российской газеты" Валерий Кичин . Фото: Александр Корольков/РГ Обозреватель отдела культуры "Российской газеты" Валерий Кичин . Фото: Александр Корольков/РГ
Обозреватель отдела культуры "Российской газеты" Валерий Кичин . Фото: Александр Корольков/РГ

"Дубль дв@" - это ежегодный онлайн кинофестиваль, авторский проект обозревателя "РГ". Впервые он состоялся в 2011 году, и с тех пор зрителям было продемонстрировано более 150 фильмов. Основные критерии отбора кинолент: потенциальная массовость, высокие художественные достоинства, серьезность авторской мысли и доступность киноязыка. Победителей своим голосованием определяют сами зрители.
Журналисты "РГ" и журнала "Родина" получили награды президента РФ

В числе лауреатов премии правительства за 2019 год также хороший друг "РГ", наш колумнист - телеведущий, общественный и государственный деятель Михаил Швыдкой. Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил отметить его "за личный вклад в развитие средств массовой информации".

Персональных наград удостоены дагестанский независимый журналист Аликбер Абдулгамидов - за мужество, профессионализм и большой вклад в профессию; первый секретарь региональной общественной организации "Союз журналистов Москвы" Людмила Щербина - за активную работу по сохранению традиций российской журналистики и большой вклад в развитие средств массовой информации Москвы; издатель русскоязычных средств массовой информации Австралии и Новой Зеландии Семен Пинчук - за развитие русскоязычных СМИ за рубежом.

Генерального директора ООО "АБВГДейка" Татьяну Черняеву конкурсная комиссия выделила за многолетнее производство и ведение одноименной детской образовательной программы, а директора "Агентства социальной информации" Елену Тополеву-Солдунову - за освещение деятельности структур гражданского общества и большой вклад в развитие благотворительности в Российской Федерации.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Несколько премий разделили творческие коллективы. Отдел культуры газеты "Коммерсантъ" удостоен ее за многолетнюю успешную работу в сфере журналистики о культуре и искусстве, а радио "Вера" - за продвижение и поддержку духовно-нравственных ценностей в современном обществе.

Еще одним лауреатом стали руководители "Центра по содействию развития культуры чтения и книгоиздания "Горький Медиа" за создание и продвижение сетевого издания "Горький", активную деятельность по формированию "литературного Интернета", популяризации отечественной литературы и пропаганде чтения.

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