Определились полуфинальные пары молодежного ЧМ по хоккею

Стали известны участники 1/2 финала молодежного первенства планеты по хоккею, который проходит в Чехии.

Оба матча пройдут в субботу 4 января в Остраве. Первым заходом сыграют сборные России и Швеции. Начало - в 17:00 по московскому времени. Через четыре часа на лед выйдут команды Финляндии и Канады.

Напомним, что по новому регламенту чемпионата мира сборные распределены между собой в зависимости от турнирного положения в группе, где сильнейший по рейтингу полуфиналист сыграет с худшим, а второй - с третьим.

Россияне заняли шестое место из восьми четвертьфиналистов, шведы - первое, канадцы - второе, Финляндия - пятое. В первом матче 1/2 финала играет команда с самым высоким рейтингом в отсутствие хозяев соревнования на данной стадии.

Добавим, что финал МЧМ и матч за третье место пройдут в воскресенье 5 января.