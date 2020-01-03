Переговоры по нефти с Беларусью должны завершиться в ближайшее время

Россия прекратила поставки нефти в Беларусь в связи с отсутствием согласованных ценовых условий и подписанных контрактов, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

Россия и Беларусь рассматривают разовую поставку нефти от независимых поставщиков для пополнения запасов на время переговоров. РФ рассчитывает завершить переговоры о поставках нефти в ближайшее время.

Напомним, ранее сообщалось о приостановлении с января поставок российской нефти в Беларусь. Нефтеперерабатывающие заводы Беларуси работают на остатках сырья, накопленных в декабре. Запасы позволят сохранить загрузку заводов на минимальном технологически разрешенном уровне до середины января.