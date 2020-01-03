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03.01.2020 20:53
Рубрика: Экономика

Переговоры с Беларусью по нефти осложняет налоговый маневр

Текст: Марина Трубилина

Переговоры России и Беларуси о поставках нефти осложняет налоговый маневр в РФ, заявили в руководстве концерна "Белнефтехим", сообщает ТАСС.

Переговоры по нефти с Беларусью должны завершиться в ближайшее время

"Мы продолжаем переговорный процесс с российскими компаниями по заключению контрактов на поставку нефти для отечественных нефтеперерабатывающих заводов, - заявил в пятницу зампредседателя "Белнефтехим" Андрей Бунаков. - Однако контракты на поставку нефти не заключены, и сложившаяся ситуация - не лучший этап в экономическом сотрудничестве с российскими партнерами, особенно на фоне реализации очередного этапа налогового маневра в РФ". Он сообщил, что сейчас цена российской нефти для Беларуси составляет 83% от мировой цены. "Безусловно, это негативно отражается на диспаритете цен на моторное топливо на внутренних рынках Беларуси и России с учетом компенсации, которую РФ предоставляет своим НПЗ", - уточнил Бунаков.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Между тем, эксперты считают, что Москва и Минск вскоре найдут компромисс по поставкам нефти в республику. Как сообщает ТАСС, по мнению советника гендиректора "Открытие брокер", доцента РАНХиГС Сергея Хестанова, белорусы "давно готовились к жестким переговорам и наверняка накопили резервы нефти". Поэтому, если конфликт будет разрешен в течение одного-двух месяцев, скорее всего, серьезного ущерба белорусские нефтеперерабатывающие заводы не понесут.

"В теории Беларусь могла бы начать закупки нефти за границей, но это было бы дороже как минимум на размер российской экспортной пошлины, которая составляет 77 долларов за тонну, или 10,5 доллара за баррель", - приводит ТАСС слова директора отдела корпораций агентства Fitch Дмитрия Маринченко. Если исходить из того, что белорусские заводы перерабатывают около 20 миллионов тонн нефти, при полной их загрузке убыток Минска от переключения на закупки за рубежом может составить около 1,5 миллиарда долларов в год без учета увеличения транспортного плеча.

С 1 января Россия прекратила поставки нефти в Беларусь, поскольку переговоры по этому вопросу так и не были завершены. Загрузка белорусских НПЗ снижена до минимального технологически разрешенного уровня, временно приостановлен экспорт из Беларуси произведенных нефтепродуктов.

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