Первые торги: удачный старт рубля и фиаско доллара в конце года

Сегодня, 3 января, впервые в этом году начнутся валютные торги на Московской бирже. Следующие состояться только 6 и 8 января. Сенсаций эксперты не ждут.

Рубль ушел на новогодние каникулы полон сил и оптимизма. Доллар за прошлый год потерял к рублю почти 12,2 процента, завершив его курсом ниже 62 рублей. Евро упал почти на 14 процентов и оказался ниже психологической отметки 70 рублей.

Специально для "Российской газеты" Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ "Альпари", рассказала, как рубль начнет и проведет 2020 год:

- У рубля в первой половине 2020 года или, по крайней мере, в первом квартале рисков совсем немного.

В текущей стоимости рубля санкционной премии нет совсем, но она может появиться, если США продолжат работать в вопросах ужесточения военного бюджета. Но вряд ли Штаты в предвыборный год захотят запретить своим инвесторам покупать российский долг.

На нем можно хорошо заработать, и американцы об этом прекрасно знают И можно потерять часть привлекательности в глазах инвесторов. Поэтому риск, естественно, есть, мы о нем знаем, но верим совсем чуть-чуть.

В основном объеме риски лежат в геополитической плоскости или касаются сырьевого аспекта. Можно сколько угодно говорить о том, что рубль больше не привязан к нефтяным ценам так сильно, как раньше, но практика показывает, что корреляция остается, и она масштабная.

Сейчас цены на нефть Brent балансируют около 67 долларов за баррель. Этого достаточно для плавного укрепления рубля как сырьевой валюты. Внутри года баррель североморского сорта может колебаться в пределах 55-70 долларов, что для рубля не несет существенных рисков.

Факторы поддержки тоже известны и на слуху. Во-первых, это общая макроэкономическая стабильность в России с понижением инфляционного давления, относительной стабилизацией ключевых экономических параметров и более-менее понятный правительственный курс.

Во-вторых, это стабильно позитивное отношение мировых инвесторов к риску и устойчивый интерес к российскому рынку долга. В-третьих, это планы властей по перенаправлению части финансовых средств в рамках бюджетного правила в реальную экономику. В комплексе, это отлично поддерживает российскую валюту.

Центробанк в 2020 году с большой долей вероятности продолжит снижение ключевой ставки, что уже заложено в цены валюты, но локально способно провоцировать волатильность.

Исторически первая половина года для "россиянина" всегда успешнее второй, поэтому как минимум в начале года вряд ли стоит ожидать каких-то проблем с устойчивостью курса рубля.

Доллар в среднем по году может стоить 63-65 рублей, евро - в пределах 68-72 рублей. Фактически, все это известно инвесторам и потребителям, так что никакой сенсации в себе не несет.

Но в четвертом квартале возможно снижение доллара до 58 рублей. Реализация этого сценария станет возможной при сохранении комфортных цен на нефть и отсутствии санкций со стороны наших западных партнеров в адрес ОФЗ.

Справка "РГ"

3, 6, 8 января 2020 года Московская биржа проведет торги на рынках: валютном, драгметаллов, фондовом и других.

Но это не повлияет на официальные курсы валют, которые устанавливает Банк России. Они уже определены до конца новогодних праздников.