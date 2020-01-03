Помпео обсудил напряженность в Ираке с главой МИД Франции

Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил по телефону эскалацию напряженности в Ираке с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. Во французском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что переговоры состоялись в свете последних событий, очевидно, подразумевая операцию Пентагона в окрестностях Багдада, в результате которой погиб высокопоставленный иранский военный.

Французский министр выразил озабоченность усилением напряженности на Ближнем Востоке и призвал все стороны "приложить усилия к тому, чтобы избежать дополнительного роста напряженности и облегчить деэскалацию" в Ираке и регионе. В частности, он призвал Тегеран избегать действий, которые "могут усугубить нестабильность в регионе или привести к серьезному кризису, включая распространение ядерного оружия". В Париже заявили, что приоритетом должно оставаться противодействие террористической группировке ДАИШ (запрещена в РФ) в формате международной коалиции, возглавляемой США.

Ранее государственный секретарь при министре по делам Европы и иностранных дел Франции Амели де Моншален заявила, что "мир стал еще более опасным" из-за военной эскалации со стороны Вашингтона.

В пятницу Пентагон подтвердил, что американские военные провели операцию по ликвидации главы спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в окрестностях Багдада. В результате бомбежки также погиб заместитель командира шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис и еще около 10 человек из числа охраны и сопровождавших лиц. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал отомстить США за гибель генерала.