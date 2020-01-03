Новости

В горах Сочи состоялся пятый звездный хоккейный матч 22:04
Башар Асад прокомментировал убийство иранского генерала Сулеймани 20:59
Переговоры с Беларусью по нефти осложняет налоговый маневр 20:53
Помпео обсудил напряженность в Ираке с главой МИД Франции 20:52
СМИ: Дуда отказался ехать на форум в Израиле из-за приглашения Путину 20:32
Илья Ковальчук продолжит карьеру в "Монреале" 20:05
Лукашенко открыл Рождественский турнир любителей хоккея 19:42
Мужчина с ножом напал на прохожих в пригороде Парижа 19:41
Восточный календарь. Какие китайские автомобили удивят россиян в 2020 году 19:40
Бездомный устроил ночлежку в фитнес-клубе и отсудил у него 140 тысяч рублей 19:32
В Иране назвали преемника убитого американцами генерала Сулеймани 18:45
Переговоры по нефти с Беларусью должны завершиться в ближайшее время 18:23
В Болгарии повысили пенсионный возраст 18:14
Актриса Элизабет Селларс умерла на 99-м году жизни 17:50
Сыгравший папу Римского Джон Малкович признался, что он атеист 17:39
Похолодание в Москву придет на следующей неделе 17:35
США заявили о готовности к любому ответу Ирана на убийство генерала КСИР 17:35
Москву накроет метеоритный дождь в ночь с 3 на 4 января 17:26
В Госдуме заявили, что спецслужбы США подставили Трампа 17:25
Больше всего кредитов выплачивают молодые заемщики 17:22
Выигравший миллиард рублей москвич не забрал деньги 17:22
Врачи назвали лучшую диету на 2020 год 17:06
В Кузбассе возбудили уголовное дело из-за избиения заключенных 16:47
Москвичей призвали отказаться от пиротехники ради птиц 16:33
Проблем с поставками нефти из России в Польшу нет 16:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест "РГ": Угадайте цитату из новогоднего фильма
Тест "РГ": Угадайте цитату из новогоднего фильма
Что нужно знать тем, кто решит поститься перед Рождеством
Что нужно знать тем, кто решит поститься перед Рождеством
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
03.01.2020 20:52
Рубрика: В мире

Помпео обсудил напряженность в Ираке с главой МИД Франции

Текст: Игорь Дунаевский

Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил по телефону эскалацию напряженности в Ираке с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. Во французском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что переговоры состоялись в свете последних событий, очевидно, подразумевая операцию Пентагона в окрестностях Багдада, в результате которой погиб высокопоставленный иранский военный.

Фото: KHAMENEI.IR / AFP
Как мир отреагировал на убийство иранского генерала американскими военными

Французский министр выразил озабоченность усилением напряженности на Ближнем Востоке и призвал все стороны "приложить усилия к тому, чтобы избежать дополнительного роста напряженности и облегчить деэскалацию" в Ираке и регионе. В частности, он призвал Тегеран избегать действий, которые "могут усугубить нестабильность в регионе или привести к серьезному кризису, включая распространение ядерного оружия". В Париже заявили, что приоритетом должно оставаться противодействие террористической группировке ДАИШ (запрещена в РФ) в формате международной коалиции, возглавляемой США.

Ранее государственный секретарь при министре по делам Европы и иностранных дел Франции Амели де Моншален заявила, что "мир стал еще более опасным" из-за военной эскалации со стороны Вашингтона.

В пятницу Пентагон подтвердил, что американские военные провели операцию по ликвидации главы спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в окрестностях Багдада. В результате бомбежки также погиб заместитель командира шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис и еще около 10 человек из числа охраны и сопровождавших лиц. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал отомстить США за гибель генерала.

В мире США В мире Ближний Восток Ирак В мире Ближний Восток Иран В мире Европа Франция

Главное сегодня

Переговоры по нефти с Беларусью должны завершиться в ближайшее время
Мужчина с ножом напал на прохожих в пригороде Парижа
МО РФ: Убийство США иранского генерала приведет к эскалации обстановки
Эрдоган одобрил закон о вводе войск в Ливию
Премьер утвердил правила выплаты грантов в размере 125 тыс. рублей школьникам